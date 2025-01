CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–09-01-25–EXPORT FOOD DRINK – 258milioni di euro di export per gli alimentari e le bevande sarde

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Prot. n.______ Federico Marini

EXPORT FOOD DRINK – 258milioni di euro di export per gli

alimentari e le bevande sarde: +10,3% in 1 anno. Meloni e Serra

(Confartigianato Sardegna): “Dati molto positivi ma occorre lavorare per

esprimere tutte le potenzialità del settore. Le imprese artigiane possono fare

ancora meglio”.

Associazioni L’alimentare e le bevande sarde piacciono sempre più ai consumatori stranieri.

Territoriali E i dati export tra agosto 2023 e lo stesso periodo del 2024, di pasta, pane, dolci,

Sud Sardegna

formaggi, carne, frutta, pesce e bevande, freschi o conservati, lo confermano facendo

Cagliari segnare un +10,3% di vendite per un valore complessivo di 258milioni di euro. Solo nel

Via Riva Villasanta 241

Tutto ciò viene rilevato dal rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato

Oristano

Via Campanelli, 41 Imprese Sardegna, su dati Istat 2023-2024 secondo il quale tra i nostri migliori clienti vi

Nuoro L’analisi dice che 230milioni di euro di export sono generati dall’alimentare e quasi

Via Brig.Sassari, 37 28 dalle bevande. Ancora basso, però, è il peso delle esportazioni sarde di alimentari e

bevande sul valore aggiunto che è solo dello 0,8%, contro il 3,4% nazionale.

Sassari A livello territoriale quasi 24 milioni di euro di export sono generati da Cagliari,

Via Alghero, 30

2023 e agosto 2024; Nuoro contribuisce con 51 milioni, di cui 49 alimentare e 1,5 di

Gallura Olbia

Via Sangallo 67 bevande con un incremento di +7%; Oristano ha 39 milioni di esportazioni, composte da

124milioni di euro di export di cui 113 alimentari e quasi 12 di bevande per una crescita

del +22,3%; il Sud Sardegna ha 19,5 milioni di export, di cui 8,5 di alimentare e 11 di

bevande per una contrazione del -12,4%.

“Quello che proviene dall’agroalimentare è un segnale molto positivo e ci dice

come il settore abbia ampi margini di crescita – sottolinea Giacomo Meloni, Presidente

di Confartigianato Imprese Sardegna – soprattutto se teniamo in considerazione come

i prodotti sardi siano sempre più apprezzati e ricercati soprattutto nei Paesi che hanno

importanti capacità economiche come quelli del Nord America, dell’Europa

settentrionale, dei Paesi Arabi e dell’Oriente”. “Il comparto dimostra ancora una volta

di essere solido – continua Meloni – e di essere stato in grado non solo di resistere alla

crisi economica, ma anche di registrare un incremento nei numeri. Anche l’export

premia la nostra tradizione e il saper fare delle imprese. Si tratta di un vero e proprio

tesoro che, come Confartigianato, siamo impegnati a difendere da contraffazioni, frodi e

violazioni di legge: pericoli che crescono esponenzialmente”.

“Nonostante i numeri, però, – afferma Daniele Serra, Segretario Regionale di

Confartigianato Sardegna – le aziende del settore sono ancora lontane dall’esprimere

tutto il proprio potenziale. In un momento storico in cui è sempre maggiore l’attenzione

alla genuinità e artigianalità degli alimenti, una regione come la nostra deve continuare

Confartigianato Imprese Sardegna

a investire al fine di conservare e migliorare il suo primato di qualità”.

“Il canale dell’export, la penetrazione dei mercati stranieri da parte anche di

piccole e piccolissime imprese del territorio – sottolinea Serra – rappresentano una

opportunità molto importante ed è indispensabile che si continui con la politica

dell’internazionalizzazione delle imprese”. “Inoltre – conclude il Segretario – è

indispensabile la tutela della qualità e quindi della riconoscibilità del made in Sardegna

in campo alimentare che costituisce una voce importante delle nostre esportazioni

manifatturiere. In ogni caso, la nostra regione può anzi deve, diventare un “laboratorio”

di nuove piccole imprese che in rete tra loro possano sfruttare i settori trainanti per una

vera crescita economica regionale”.

L’analisi nazionale.

Il made in Italy di alimentare e bevande

Nel 2024, ultimi dodici mesi ad agosto, il made in Italy di alimentare e bevande

sale a 56,5 miliardi di euro, pari al 9,5% delle esportazioni manifatturiere italiane,

toccando il massimo storico di 2,6% sul PIL, risultando superiore al 2,1% della Francia e

al 2,0% della Germania. Nel dettaglio il 78,7% delle vendite all’estero del nostro Paese,

pari a 44,5 miliardi di euro, sono di prodotti alimentari ed il restante 21,3%

corrispondono a 12,3 miliardi di bevande.

Nei primi otto mesi del 2024 la crescita delle esportazioni del comparto è pari

all’8,7%, trainata dal +9,8% dell’alimentare mentre le bevande si fermano a +4,7%, ed è

in controtendenza rispetto al calo dello 0,7% del made in Italy. Le più recenti evidenze

disponibili per i primi nove mesi del 2024 e sull’aggregato alimentare, bevande (con il

tabacco, voce residuale) confermano la miglior performance del comparto che rallenta

leggermente segnando un +8,0%, trainato dalla maggiore crescita delle esportazioni sui

mercati extra UE (+13,2%) rispetto a quelli UE (+3,9%), e sempre in controtendenza

rispetto al -0,8% del made in Italy.

Le ottime performance dell’alimentare e bevande sono supportate dalla diffusa

presenza di micro e piccole imprese che in questo settore sono 52mila e danno lavoro a

265mila addetti, con un peso del 57,8% sul totale degli addetti del settore che supera di

7,4 punti percentuali la quota del 50,4% registrata nel manifatturiero. Spiccata la

vocazione artigiana del settore di alimentare e bevande, che conta 32mila imprese

artigiane attive, pari al 61,0% delle imprese del settore, e 142mila addetti, il 31,0%

dell’occupazione del comparto.

A livello regionale, si osserva una incidenza delle esportazioni di alimentare e

bevande sul valore aggiunto superiore alla media del 3,4% per Piemonte con il 6,8%,

Emilia-Romagna con il 5,8%, Veneto con il 5,7%, Campania e Trentino-Alto Adige,

entrambe con il 4,9%, Molise con il 4,3%, Umbria con il 4,0% e Friuli-Venezia Giulia

con il 3,7%.

Nel dettaglio settoriale, per quanto riguarda l’alimentare una incidenza delle

esportazioni sul valore aggiunto superiore alla media del 2,7% sono quelle di Emilia-

Romagna con il 5,4%, Campania con il 4,8%, Piemonte con il 4,7%, Molise con il 4,2%,

Umbria con il 3,8%, Veneto con il 3,5%, Trentino- Alto Adige con il 3,3% e Friuli-

Confartigianato Imprese Sardegna

Venezia Giulia con il 3,0%. Nel caso delle bevande una incidenza delle esportazioni sul

valore aggiunto superiore alla media dello 0,7% si osserva per Veneto con il 2,2%,

Piemonte con il 2,1%, Trentino-Alto Adige con il 1,6%, Valle d’Aosta con il 1,3%,

Toscana con il 1,2% e Abruzzo con il 0,9%.

A livello provinciale in trentaquattro casi il peso delle esportazioni di alimentare e

bevande sul valore aggiunto è superiore alla media del 3,4% ed in particolare è più che

doppia in quattordici territori: Cuneo (21,9%), Parma (16,4%), Verona (12,8%), Asti

(12,2%), Salerno (11,8%), Lodi (10,4%), Siena (9,7%), Vercelli (8,7%), Mantova (8,0%),

Ravenna (7,9%), Cremona (7,8%), Novara (7,6%), Modena (7,5%) e Piacenza (7,1%).

In trentasei casi il peso delle esportazioni dell’alimentare sul valore aggiunto è

superiore alla media del 2,7% ed in particolare è più che doppia in quattordici territori:

Parma (16,3%), Cuneo (15,5%), Salerno (11,7%), Lodi (10,4%), Verona (8,6%), Vercelli

(8,3%), Mantova, Cremona e Novara (tutte con il 7,5%), Modena (7,2%), Piacenza

(6,9%), Ravenna (6,5%), Avellino (6,4%) e Trieste (5,7%). In venticinque casi il peso

delle esportazioni delle bevande sul valore aggiunto è superiore alla media dello 0,7% ed

in particolare è più che doppia in tredici territori: Asti (10,1%), Cuneo (6,4%), Siena

(6,0%), Verona (4,2%), Treviso (4,0%), Alessandria (2,8%), Trento (2,2%), Venezia e

Bergamo (entrambe con il 2,1%), Chieti (2,0%), Livorno (1,8%) e Ravenna e Pordenone

(entrambe a 1,5%). L’analisi sulla dinamica nel primo semestre del 2024 delle

esportazioni di alimentare e bevande, focalizzata sulle sette maggiori regioni (oltre 2

miliardi di export nei 12 mesi terminanti a giugno 2024), evidenzia un aumento sostenuto

per la Toscana con il +23,8%, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna, entrambe con il

+5,3%, Veneto con il +4,5%, Piemonte con il +4,0%, Campania con il +2,7% e Trentino-

Alto Adige con il +1,2%. Si segnalano tra le restanti regioni, gli aumenti più che doppi

rispetto alla media (+7,9%) di Basilicata (+26,7%), Umbria (+24,1%), Calabria (+24,0%)

e Puglia (+22,2%).

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT