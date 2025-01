Comunicato Stampa del Consiglio dei ministri n. 110

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 centercenter00

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 110

9/01/2025

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 9 GENNAIO 2025

Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 18.47 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

٠٠٠٠٠

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti atti internazionali.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024 costituente un Accordo emendativo dell’Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 (disegno di legge)

La modifica conseguente allo Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, emendativa all’Intesa sull’assistenza spirituale alle Forze armate del 13 febbraio 2018, comporta:

l’abbassamento dell’età richiesta per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento dagli attuali 28 a 25 anni, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni;

la diminuzione, da 5 a 2, degli anni di servizio continuativo richiesti per accedere al grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente, e l’eliminazione del limite d’età, ad oggi fissato a 45 anni;

la revisione della normativa sulla cessazione dal complemento dei cappellani militari, portando da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale, se non riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, si cessa dal servizio e si è collocati in congedo assoluto.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l’11 ottobre 2012 (disegno di legge)

L’Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), contiene disposizioni su progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, al fine di definire gli standard di sicurezza degli equipaggi e fornire condizioni di parità per l’industria. L’Unione europea, pur avendo disciplinato la materia in trattazione, ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos a tutte le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri.

L’Accordo, quale strumento vincolante di livello internazionale, fornirà un regime obbligatorio e renderà più facile il controllo e l’attuazione di un monitoraggio efficace dei pescherecci, includendo i requisiti internazionali obbligatori per la stabilità e la navigabilità, i macchinari e gli impianti elettrici, i dispositivi di salvataggio, le apparecchiature di comunicazione e la sicurezza antincendio, nonché per la costruzione di pescherecci, per tutte le unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri o di equivalente tonnellaggio lordo. Ciò in analogia a quanto avviene per le altre tipologie di navi che svolgono attività commerciali, diminuendo conseguentemente le pratiche che mettono a rischio la vita degli equipaggi.

٠٠٠٠٠

SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha informato il Consiglio dei ministri dell’intenzione di conferire al Prefetto Vittorio Rizzi l’incarico di Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Sull’incarico, ai sensi dell’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

٠٠٠٠٠

ONORIFICENZE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la determinazione del numero massimo delle onorificenze da conferire nell’anno 2025, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 178 del 1951, istitutiva dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il contingente per il 2025 è determinato in 3.500 unità, ripartite nelle cinque classi (Cavaliere di Gran Croce n. 20, Grande ufficiale n. 80, Commendatore n. 300, Ufficiale n. 500, Cavaliere n. 2.600), confermando la quota prevista per l’anno 2024.

٠٠٠٠٠

LEGGE BACCHELLI – ASSEGNO VITALIZIO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la concessione di un assegno vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), in favore di Antonino Guccione, fotografo.

٠٠٠٠٠

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura Andrea Giuli, ha deliberato il conferimento alla città di Gibellina del titolo di “Capitale italiana dell’arte contemporanea” per l’anno 2026.

La giuria, nella riunione conclusiva del 1° ottobre 2024 ha concordato, all’unanimità, di proporre Gibellina per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea per l’anno 2026, sottolineando, tra le altre, le seguenti motivazioni:

per il significativo valore rappresentativo di una realtà artistica divenuta simbolo di rinascita attraverso l’arte;

per la capacità progettuale nel riattivare il suo straordinario patrimonio di opere, coniugando memoria e futuro, conservazione e valorizzazione, attenzione al locale e ambizione internazionale;

per il coinvolgimento delle nuove generazioni e della cittadinanza tutta, interpellando il territorio più ampio sulla base di una comune consapevolezza civica, stringendo alleanze con istituzioni pubbliche e private, nazionali e transnazionali;

per il fatto di essere Città pioniera di rigenerazione urbana, e per la capacità di essere insieme una città-opera e una città da abitare.

٠٠٠٠٠

NOMINE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato:

la conferma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dottor Guido Castelli, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 3 del 2023;

la nomina dell’ingegner Fabrizio Curcio a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la promozione al grado di ambasciatore dei ministri plenipotenziari Vincenzo Celeste, Paola Amadei, Bruno Archi, Massimo Ambrosetti, Carlo Lo Cascio, Luca Sabbatucci, Stefano Beltrame (confermato nella posizione di fuori ruolo), Andrea Ferrari (confermato nella posizione di fuori ruolo) e Andrea Tiriticco;

su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il conferimento delle funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione al Prefetto dottoressa Rosanna Rabuano;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la nomina del generale di corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente Giovanni Maria Iannucci a Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI);

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, il conferimento, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle entrate al dottor Vincenzo Carbone e contestuale cessazione degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023 di conferimento del medesimo incarico all’avvocato Ernesto Maria Ruffini.٠٠٠٠٠

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciannove leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare:

la legge della Regione Campania n. 16 del 11/11/2024, recante “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165”, in quanto talune disposizioni in materia di ineleggibilità, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive fissati dagli artt. 3 e 51 della Costituzione;

la legge della Regione Puglia n. 28 del 13/11/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l’art. 81 relativamente alla copertura finanziaria;

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Toscana n. 49 del 08/11/2024, recante “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 20 dell’08/11/2024, recante “Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta)”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 21 dell’08/11/2024, recante “Disciplina dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone – Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone – Istituto regionale Adolfo Gervasone)”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 22 dell’08/11/2024, recante “Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 23 dell’08/11/2024, recante “Disposizioni in materia di sostegno alle Proloco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1”;

la legge della Regione Toscana n. 50 dell’08/11/2024, recante “Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 24 dell’08/11/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 26 dell’08/11/2024, recante “Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali”;

la legge della Regione Campania n. 17 dell’11/11/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”;

la legge della Regione Abruzzo n. 22 del 19/11/2024, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 – lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti”;

la legge della Regione Abruzzo n. 23 del 19/11/2024, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni”;

la legge della Regione Marche n. 19 del 15/11/2024, recante “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2023”;

la legge della Regione Lombardia n. 19 del 21/11/2024, recante “Mutamento delle circoscrizioni comunali mediante rettifica dei confini tra i comuni di Pieve Emanuele e di Locate di Triulzi, nella Città metropolitana di Milano”;

la legge della Regione Calabria n. 37 del 26/11/2024, recante “La Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant’Agata d’Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio culturale regionale”;

la legge della Regione Valle d’Aosta n. 27 del 22/11/2024, recante “Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali”;

la legge della Regione Veneto n. 30 del 27/11/2024, recante “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”;

la legge della Regione Veneto n. 31 del 27/11/2024, recante “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”.

٠٠٠٠٠

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 19.56.