0109 evento camec domenica 12 gennaio

“Dialoghi al bookshop del CAMeC”

“Spazi liminali”. Presentazione del libro di Mattia Lapperier in dialogo con Lorenzo D’Anteo

Domenica 12 gennaio ore 16.00

La Spezia, 9 gennaio 2025 – Continuano gli eventi del CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia: il prossimo incontro, “Dialoghi al bookshop del CAMeC” previsto per domenica 12 gennaio alle ore 16.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del CAMeC”, avrà come protagonista Mattia Lapperier e la presentazione del suo libro “Spazi laminali. Ricerche, osservazioni, esplorazioni attraverso venticinque studi di artisti contemporanei” in dialogo con Lorenzo D’Anteo.

L’incontro è favorito dal finissage dell’installazione BITOMIC OR BE DEAD e dalle restituzione ai bambini delle opere “Mi metto in mostra” create dai bambini nei laboratori del CAMeC nel mese di dicembre.

Sinossi “Spazi laminali. Ricerche, osservazioni, esplorazioni attraverso venticinque studi di artisti contemporanei”.

Lo studio nasce, cresce e si sviluppa di pari passo con l’artista. Ne riflette la personalità nel modo più autentico. È testimone silenzioso delle sperimentazioni più ardite, del perfezionamento di tecniche affinate negli anni e custodite gelosamente. È anche il luogo delle infinite prove, delle notti insonni, delle cocenti insoddisfazioni, che tuttavia possono sfociare talvolta in successi inaspettati. “Spazi liminali” (Vanillaedizioni, 2024) è un volume interamente incentrato sugli studi di artisti contemporanei. È il frutto di tre anni di ricerca sull’argomento e di moltissime esperienze vissute in modo diretto, attraverso venticinque studi di artisti attivi in tutta Italia. Il progetto nasce da #TheVisit, rubrica mensile sugli studi e le tecniche d’artista che Mattia Lapperier cura per Espoarte, dall’inizio del 2021. Lo studio è uno spazio liminale perché essenzialmente è spazio di confine, spazio di mutamento, spazio di trasformazione personale.

Mattia LapperierStorico dell’arte, curatore indipendente e docente. Laureato in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, conseguito un master in management degli eventi artistici e culturali, attualmente collabora con gallerie, musei, fondazioni, spazi indipendenti e associazioni culturali in Italia e all’estero. I suoi interessi spaziano dall’arte del XX secolo alle ricerche contemporanee, con particolare riferimento alla pittura informale, alla ceramica artistica e agli studi d’artista. Dal 2021 collabora con Espoarte, rivista per la quale cura #TheVisit, rubrica incentrata sugli studi e le tecniche d’artista. Ha pubblicato per Vanillaedizioni Luigi Russolo incisore. Catalogo generale delle acqueforti (2020); La Via dell’Ambra. Reloading (2020); 40 days. Artisti in quarantena (2020); Sintesi emotiva (2022); TassonArt. Genius loci (2024); Spazi liminali. Ricerche, osservazioni, esplorazioni attraverso venticinque studi di artisti contemporanei (2024). Vive e lavora alla Spezia.

L’evento è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

INFORMAZIONI

CAMeC

Centro d’Arte Moderna e Contemporanea

https://camec.sp.it/



Orari

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00

Primo venerdì del mese aperto fino alle 22.00

Chiuso il lunedì e il 25 dicembre

Biglietti

Collezione permanente: intero 10 euro; ridotto 5 euro per giovani under 26 e adulti over 65; per i residenti della provincia della Spezia ingresso gratuito.

Mostre temporanee (a partire da aprile 2025): intero 15 euro; ridotto 7,50 euro per giovani under 26 e adulti over 65; 5 euro per residenti provincia della Spezia. Il biglietto include anche la Collezione permanente.

L’ingresso al Museo è sempre gratuito per under 18, scolaresche e docenti di accompagnamento, persone con disabilità e accompagnatore, giornalisti e dipendenti del Ministero della Cultura.

Ogni prima domenica del mese ingresso 2 euro per tutti.