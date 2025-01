(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 SpaceX. Bonelli: Musk smentisce Palazzo Chigi, uno spettacolo indegno.

Meloni venga a riferire in aula.

“L’accordo con l’Italia per SpaceX sarà fantastico”. Non parliamo più di

un’indiscrezione giornalistica ma è la voce del diretto interessato Elon

Musk, che, commentando un tweet di Matteo Salvini, conferma il possibile

accordo con il governo italiano. Come può un Paese come l’Italia svendersi

e essere smentito a colpi di tweet, coinvolgendo direttamente il

vice-premier? Questo è il risultato di affidarsi a una persona come Musk,

che sta costruendo un’autocrazia tecnologica basata sul suo impero

economico, cercando di rendere superflua la democrazia. Chiedo alla premier

Meloni di venire immediatamente in Parlamento per chiarire la natura delle

interlocuzioni con SpaceX. Non possiamo permettere che questioni così

delicate vengano discusse a colpi di commenti e tweet. La trasparenza è un

dovere verso i cittadini italiani, soprattutto quando si parla di sicurezza

nazionale”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“Elon Musk non è solo il proprietario di piattaforme social; è anche colui

che controlla satelliti in grado di condizionare conflitti militari e

dinamiche geopolitiche globali. Una concentrazione di potere che dovrebbe

far riflettere qualsiasi governo responsabile. Eppure, mentre da un lato

Palazzo Chigi smentisce, dall’altro il vicepremier Matteo Salvini tesse le

lodi di Musk e invita ad accelerare un presunto accordo che “non sarebbe un

pericolo, ma un’opportunità”. Uno spettacolo inaccettabile e indegno del

‘governo dei patrioti’ che sta svendendo l’Italia ai suoi amici

sovranisti”, conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75