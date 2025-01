(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

PNRR, mercoledi conferenza stampa su digitalizzazione patrimonio

culturale

/Scritto da Redazione, martedì 7 gennaio 2025 alle 19:01/

Si terrà mercoledì 8 alle ore 12 la conferenza stampa del presidente

Eugenio Giani sulla digitalizzazione del patrimonio culturale grazie ai

fondi PNRR. L’incontro con la stampa è previsto al termine del convegno

“La trasformazione digitale come politica di valorizzazione e conservazione

del patrimonio culturale” che si terrà in Sala Pegaso, sede della

presidenza della Regione Toscana, a partire dalle ore 10.

