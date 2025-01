LA BEFANA CHE VIAGGIA SU QUATTRO RUOTE: SORRISI E GIOCHI PER I BAMBINI DEL MICROCITEMICO DALL’ASSOCIAZIONE AUTO E MOTO D’EPOCA SARDEGNA

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Comunicato stampa

Un gesto semplice, un sorriso prezioso: l’Epifania di Auto e Moto d’Epoca Sardegna all’Ospedale

Microcitemico di Cagliari

Cagliari, 7 gennaio 2025 – Piccole mani che stringono un giocattolo nuovo. Occhi che si accendono di

stupore. Nell’aria, una carezza di speranza. Ieri mattina, nel cuore delle festività dell’Epifania,

l’Associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna ha portato non solo doni, ma calore e vicinanza ai

bambini ricoverati presso l’Ospedale Microcitemico di Cagliari.

La conferma della visita è arrivata all’ultimo, ma il tempo non è stato un ostacolo. In poche ore, i

membri dell’associazione hanno acquistato giocattoli per ogni età, per un’iniziativa che è un

messaggio di speranza. A guidare la delegazione, la figura più amata dai più piccoli: la Befana che ha

distribuito i doni uno ad uno, trasformando per un attimo le stanze dell’ospedale in un luogo di festa.

A rendere tutto più speciale, il personale sanitario, che con dedizione ha partecipato alla

distribuzione. Per chi ogni giorno affronta il dolore dei piccoli pazienti, la mattinata è stata un soffio

di leggerezza condivisa.

“Non ci sono state celebrazioni, nessun grande evento – ha detto Alessandro Casciu presidente

dell’Associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna – solo una porta che si è aperta e un sorriso che ha

trovato la strada per entrare. È questo il vero significato dell’iniziativa: la responsabilità di esserci,

senza clamore, là dove c’è bisogno”.

L’Associazione Auto e Moto d’Epoca Sardegna, punto di riferimento per cultori e collezionisti,

continua a dedicarsi con la convinzione che la passione per i motori possa essere anche uno

strumento di solidarietà. Le iniziative guardano lontano, ma il cuore batte sempre per chi è più vicino.