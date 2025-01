Addio ad Aristide Gunnella: Ultimo saluto mercoledì 8 Gennaio a Palermo

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Si è spento Aristide Gunnella, figura di spicco nella politica e nella società siciliana. Uomo di grande carisma e impegno, Gunnella ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico e culturale di Palermo e dell’intera regione.

I funerali si terranno mercoledì 8 gennaio alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Rosalia, situata in via San Lorenzo 198 a Palermo. Sarà un’occasione per amici, colleghi e cittadini di rendere omaggio alla sua memoria, ricordando il suo contributo alla comunità.

Aristide Gunnella verrà ricordato per la sua dedizione al servizio pubblico e per il forte legame con la sua terra natale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi lo ha conosciuto e per quanti hanno potuto apprezzarne la passione e l’impegno.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze.