Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 SICUREZZA, DI MAGGIO (FDI): SOLIDARIETA’ E SOSTEGNO A FORZE DELL’ORDINE

”Anche oggi delegazioni di Fratelli d’Italia sono state in tante città nelle sedi delle Forze dell’Ordine per ribadire il proprio sostegno e la propria vicinanza a chi tutti i giorni rischia la vita per tutelare la nostra sicurezza. Personalmente sono stata alla Questura di Milano dove abbiamo portato la nostra costante solidarietà e il nostro ringraziamento per chi in silenzio tutela i cittadini e le persone per bene. Al Questore abbiamo consegnato una calza simbolica, segno della nostra riconoscenza. Il legame con le Forze dell’Ordine per noi di Fratelli d’Italia è inscindibile e indissolubile. Hanno il compito difficile di far rispettare la legge anche contro chi, in questi tempi difficili, spesso dalle piazze li accusa e li offende, Sono madri e padri di famiglia a cui va tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione”. Lo ha detto il deputato di Fdi Grazia Di Maggio.

