SICUREZZA, BERRINO (FDI): STIAMO DALLA PARTE DI CHI TUTELA ORDINE E LEGALITA'

“Esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per il servizio svolto anche durante queste festività, assicurare il sostegno e ribadire la vicinanza. Questo il messaggio che ho portato insieme all’assessore regionale Luca Lombardi e ad altri amministratori del territorio, alle poliziotte e poliziotti del Commissariato di Sanremo insieme alla Dirigente Dott.ssa Moraglia e al Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Martano. Sempre dalla parte di chi garantisce la sicurezza di noi cittadini e quella della Nostra Nazione. Fatti gravi come quello di Milano e Rimini non possono essere tollerati, tra chi fugge dalle forze dell’ordine, tra chi insulta l’Italia, tra chi cerca di uccidere inermi cittadini e chi ci tutela la legalità e le persone, noi sappiamo sempre da che parte stare”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

