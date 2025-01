Roma ChilometroZero – Incontro con gli autori giovedì 9 gennaio Museo di Roma in Trastevere

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

Incontro con gli autori

al Museo di Roma in Trastevere

giovedì 9 gennaio 2025 ore 17.30

Fino a febbraio 2025, proseguono gli appuntamenti

con gli autori che racconteranno le proprie storie fotografiche

nell’ambito della mostra Roma ChilometroZero

Roma, 6 gennaio 2025 – Si svolgerà giovedì 9 gennaio alle 17.30 il terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla mostra Roma ChilometroZero, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 16 ottobre al 9 marzo 2025, curata da Alessandra Mauro con Suleima Autore, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Leica Camera Italia con Contrasto. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

Dopo Alessio Cupelli, Alfredo Corrao e Andrea Agostini, saranno Lavinia Parlamenti, Valerio Polici e Francesca Spedalieri a condividere e approfondire i propri progetti fotografici, raccontando gli itinerari e la personale visione di Roma presso la Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere.

Gli incontri saranno gratuiti con prenotazione consigliata e proseguiranno fino al 13 febbraio 2025.

Calendario degli incontri successivi:

Giovedì 30 gennaio ore 17.30:

Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese, Paolo Ricca, Gianluca Abblasio

Giovedì 13 febbraio ore 17.30:

Linda Acunto, Simona Filippini, Sara Nicomedi

LA MOSTRA

Roma ChilometroZero è un progetto fotografico dedicato alla città di Roma che offre una visione intima, a volte sofferta o ironica, del territorio e dei suoi ritmi: nasce come una campagna fotografica lanciata da Leica Camera Italia in collaborazione con Contrasto nel 2022, diretta ai fotografi che vivono nella capitale per verificare quali possano essere oggi in una città da sempre ritratta, fotografata, rappresentata ed evocata, i confini reali e immaginari del suo spazio urbano in continua trasformazione. Una commissione di cinque esperti – Simona Antonacci, Maurizio Beucci, Simona Ghizzoni, Francesca Marani e Alessandra Mauro – ha selezionato 15 autori tra oltre 200 candidati.

I fotografi scelti, muniti ognuno di una fotocamera Leica selezionata secondo le proprie esigenze e accompagnati dai cinque “tutor” che li hanno seguiti nei loro diversi percorsi, hanno scelto un tema, un itinerario particolare, una propria visione di Roma.

La mostra Roma ChilometroZero rappresenta una ricognizione originale e a suo modo unica di gran parte della città – “Fuori raccordo” di Francesca Spedalieri, “Sentieri” di Matteo Capone, “Il gioco dei timidi” di Andrea Agostini, “Velaria” di Gianni “Gianorso” Rauso, “Parco della fotografia” di Simona Filippini, “L’oasi” di Sara Nicomedi “Terza persona plurale” di Linda Acunto, “Pietre” di Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese, “Pubbliche intimità” di Alfredo Corrao, “Around angelus” di Paolo Ricca, “Sempre e comunque” di Gianluca Abblasio, “Torpigna” di Alessio Cupelli, “Malandrino” di Valerio Polici, “Sponde” di Clelia Carbonari e “A.A.A.A. – Avventure Atomiche d’Agosto e d’Asfalto” di Lavinia Parlamenti – una raccolta di lavori che disegnano, uno dopo l’altro, un lungo itinerario alla scoperta di una Roma nuova e insieme antica, sempre sorprendente.

Spazio lontano dall’immaginario consueto e condiviso, come dai percorsi più usuali, in questi lavori Roma appare come un territorio percorso quotidianamente che sottopone l’identità di ognuno a continue verifiche. Un luogo dove si incrociano suggestioni estetiche, rimandi visivi e nuove aspirazioni, personali e sociali.

MODALITÀ DI ACCESSO PER GLI INCONTRI:

Ingresso con prenotazione consigliata allo 060608 fino a esaurimento posti

disponibili (max 70 persone). Entrata gratuita solo nella Sala Multimediale

sede dell’incontro.

Durata dell’incontro: max 1.30

Ingresso alla Sala dalle ore 17.00

Chiusura Museo e Sala ore 19.30

INFO MOSTRA

Museo di Roma in Trastevere – Piazza S. Egidio 1b – Roma.

Dal martedì alla domenica ore 10.00 – 20.00 – Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

La bigliettazione del Museo di Roma in Trastevere è articolata secondo le seguenti tariffe:

Intero: € 12,00

Ridotto: € 9,50

Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza):

Intero: € 9,50

Ridotto: € 8,50

Ingresso gratuito al museo per i possessori della “MIC Card”.

Info: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

