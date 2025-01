Petrolio in calo a causa del rallentamento dell’attività economica e della domanda inferiore

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

I prezzi del petrolio sono scesi lunedì, riflettendo le crescenti preoccupazioni per una possibile recessione nelle principali economie globali. Questo contesto ha alimentato i timori di una domanda globale di petrolio più debole, spingendo i mercati a ritracciamenti dai massimi degli ultimi tre mesi.

Il prezzo del greggio Brent, il principale riferimento internazionale, ha registrato una diminuzione dello 0,6%, scendendo a 76,01 dollari al barile alle 10:57 ora locale (07:57 GMT), rispetto ai 76,47 dollari alla chiusura della sessione precedente. Analogamente, il West Texas Intermediate (WTI), punto di riferimento statunitense, ha perso lo 0,6%, toccando 73,18 dollari al barile, rispetto ai 73,63 dollari di venerdì scorso.

Preoccupazioni economiche globali

L’incertezza sulle politiche commerciali della nuova amministrazione statunitense e le prospettive economiche future stanno pesando sui prezzi delle materie prime. In particolare, le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) stanno attirando l’attenzione degli operatori di mercato.

Sono attesi dati sull’occupazione negli Stati Uniti e i verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di questa settimana. Si prevede che la Fed manterrà il tasso di riferimento invariato nella sua prossima decisione del 29 gennaio, ma i verbali del FOMC, attesi per mercoledì, potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla direzione futura della politica monetaria.

Tom Barkin, presidente della Federal Reserve di Richmond, ha sottolineato in un recente discorso l’importanza di raccogliere più informazioni prima di prendere nuove decisioni sui tassi d’interesse, suggerendo un approccio prudente da parte della Fed.

Impatto globale sulla domanda di petrolio

Gli sviluppi negli Stati Uniti, il maggiore consumatore mondiale di petrolio, sono al centro dell’attenzione. Un rallentamento economico potrebbe infatti ridurre significativamente la domanda di greggio.

Inoltre, l’attività economica in Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, resta sotto pressione. Nonostante le aspettative di una ripresa più robusta, la domanda interna cinese rimane debole, rappresentando una sfida per i mercati globali.

Gli analisti avvertono che eventuali rischi legati al contesto economico cinese potrebbero avere un impatto rilevante sull’economia globale, accentuando ulteriormente le pressioni sui prezzi del petrolio.

Conclusioni

La combinazione di preoccupazioni per una recessione nelle principali economie, incertezze politiche e una domanda debole da parte di consumatori chiave come Stati Uniti e Cina sta creando un contesto sfidante per il mercato petrolifero. L’attenzione resta ora rivolta agli sviluppi macroeconomici e alle decisioni di politica monetaria, che saranno determinanti per il futuro andamento dei prezzi.