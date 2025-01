(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

*Comunicato Stampa*

*LA BEFANA PORTA IL CARBONE A LO RUSSO: “SI IMPEGNI A RIPRISTINARE LA

FERMATA CORELLI”*

Questa mattina il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale ed

esponente di Forza Italia *DOMENICO GARCEA* si è recato a Palazzo Civico

con una calza di carbone, destinata al sindaco Lo Russo. “*La Befana non ha

avuto scelta, ironizza l’esponente azzurro, consegnando al Primo Cittadino

tutta la delusione e il rammarico dei residenti di Barriera di Milano per

il taglio delle fermate della nuova Metro 2*”.

“*Nella calza, oltre al carbone ci saranno infatti le 200 firme (non

necessarie per una petizione al Sindaco) di cittadini amareggiati e delusi

dalle scelte di chi, a parole, promette rilancio e nuova prospettiva per la

periferia nord della Città, e poi opera scelte politiche di palese senso

opposto. Il colpo di spugna sulla fermata Corelli è, purtroppo, un

pericoloso segnale di disinteresse nei confronti del quartiere di Barriera

di Milano*”.

“*Queste firme*”, chiarisce Garcea “*rappresentano il dissenso civile che

Forza Italia ha raccolto nelle strade e nei mercati, e per questo le ho

recapitate direttamente al Sindaco. Mi auguro che questo gesto possa

stimolare una seria riflessione sull’opportunità di ripristinare il

tracciato originario della Metro 2, almeno fino a Porta Nuova, restituendo

speranza e futuro ad un quartiere già colpito duramente da delinquenza,

spaccio e illegalità*”.