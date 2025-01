Fwd: CIRCAFRICA in Udienza da Papa Francesco 8 gennaio ore.9.30

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

8 GENNAIO 2025

Saranno ricevuti per la prima volta da Papa Francesco i 60 membri della compagnia del CirCAfrica, che in questi giorni stanno tenendo il proprio spettacolo a Roma all’ ex Velodromo dell’Eur in viale Oceano Pacifico 162.

Nel corso dell’udienza di domani mercoledì 8 gennaio alle ore 9,30 gli artisti provenienti da diverse nazioni africane eseguiranno un breve estratto dello show che sta spopolando a Roma ed appositamente preparato per Papa Francesco.

Sarà sicuramente un momento indimenticabile per tutti

CIRCAFRICA – ROMA EUR EX VELODROMO

FINO AL 2 FEBBRAIO

ORARI SPETTACOLI

Lunedì, giovedì, venerdì ore 18

Il sabato ore 18 e 21:00