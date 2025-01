(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 *Fondazione Super Sud: “Oltre 250 persone per l’iniziativa di solidarietà

“Il Giocattolo Sospeso” al “Banco Alimentare” Di Fisciano”*

*Il Presidente Giovanni D’Avenia: “Oltre mille bambini negli ospedali

pediatrici della Campania ricevono doni per l’Epifania grazie a

un’iniziativa che unisce speranza e generosità”*

Un trionfo di solidarietà e condivisione ha segnato il successo

dell’iniziativa “Il Giocattolo Sospeso”, che nel giorno dell’Epifania ha

portato gioia a più di mille bambini ricoverati in dieci ospedali

pediatrici della Campania. Grazie all’impegno della Fondazione Super Sud,

presieduta da Giovanni D’Avenia, del Banco Alimentare diretto da Roberto

Tuorto, della Fondazione Arte Mangone, del Distretto Rotary 2101, del

Distretto Lions 108YA e dell’Officina Culturale di Fisciano, i piccoli

hanno ricevuto calze della Befana, set Lego Creator e set Lego Star Wars.

Questa meravigliosa iniziativa, resa possibile dal supporto di LEGO, è il

risultato di una serata solidale che ha coinvolto oltre 250 partecipanti

presso la sede del Banco Alimentare di Fisciano. L’evento, moderato dalla

giornalista Barbara Landi, è stato un’occasione per celebrare il potere

della solidarietà e ricordare che anche un piccolo gesto può fare una

grande differenza. Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare, ha

espresso con emozione l’importanza di dare speranza, non solo con il cibo,

ma anche con gesti concreti di vicinanza: “Nel nostro lavoro quotidiano

vediamo quanto sia fondamentale regalare speranza. Oggi lo facciamo con un

giocattolo, perché donare un sorriso a un bambino in ospedale è un atto che

va oltre il materiale: è un segno di attenzione, di cura. Attraverso la

nostra rete di oltre 400 organizzazioni caritative, aiutiamo circa 228.000

persone in Campania. Ma il sorriso di un bambino è il simbolo più puro di

speranza per tutti noi.”

Giovanni D’Avenia, presidente della Fondazione Super Sud, ha sottolineato

il valore umano e simbolico dell’iniziativa, collegandolo alla missione

della sua fondazione: “Ogni anno, con ‘Il Giocattolo Sospeso’, cerchiamo di

abbattere quel muro di solitudine e difficoltà che tanti bambini e famiglie

si trovano ad affrontare. Un piccolo gesto può rappresentare molto: è una

mano tesa, un segno che nessuno è solo. Questa iniziativa, che portiamo

avanti con orgoglio da sei anni, dimostra quanto il Sud possa essere

solidale, generoso e attento ai bisogni del prossimo.”

Nicola Arpaia, vicepresidente della Fondazione Arte Mangone, ha spiegato

l’impegno della fondazione, arricchendolo di un gesto speciale: “Il Maestro

Fernando Mangone ci ha insegnato che l’arte non è solo bellezza, ma anche

un mezzo per aiutare chi è in difficoltà. Donare un’opera all’asta per

sostenere i bambini è un modo per trasformare l’arte in solidarietà

concreta. Questa serata è la testimonianza che l’unione tra cultura e

impegno sociale può dare risultati straordinari.”

Antonio Brando, Governatore del Distretto Rotary 2101, ha parlato del

significato profondo della collaborazione tra le associazioni: “Il Rotary

crede nel servizio al prossimo come strumento per costruire un mondo

migliore. ‘Camminare insieme, servire con gioia’ è il nostro motto, e

questa serata ne è la dimostrazione. Unendo le forze, possiamo affrontare

non solo le difficoltà materiali, ma anche le ferite invisibili, portando

sollievo a chi vive situazioni di fragilità sanitaria, sociale o educativa.

Insieme, possiamo realizzare l’impossibile.”

Tommaso Di Napoli, Governatore del Distretto Lions 108YA, ha riflettuto

sull’urgenza della solidarietà in un momento storico difficile: “In un

Paese dove milioni di persone vivono in povertà assoluta, il nostro ruolo

come Lions, insieme al Rotary, è quello di essere un faro di speranza.

Questa collaborazione è una risposta concreta alle necessità di chi soffre,

dimostrando che quando si lavora insieme con obiettivi comuni, si possono

cambiare davvero le cose.”

Nicola Prudente, presidente dell’Officina Culturale di Fisciano, ha

espresso l’orgoglio della comunità locale nel partecipare a un’iniziativa

così importante: “Il nostro impegno nasce dal desiderio di essere sempre

presenti per la nostra comunità, ma anche per chi vive momenti di

difficoltà. Quest’anno, oltre a collaborare con ‘Il Giocattolo Sospeso’,

abbiamo già realizzato progetti di utilità collettiva come l’installazione

di un defibrillatore. Crediamo che la cultura e la solidarietà siano

strumenti potenti per creare un futuro migliore.”

La distribuzione dei doni è stata affidata ai volontari delle associazioni

Fratres di Napoli e A.Ge di Mugnano e Area Nord di Napoli, che hanno

portato gioia e sorrisi ai bambini, rendendo l’Epifania una giornata

davvero speciale.