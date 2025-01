Corrente a singhiozzo nelle contrade di Ortona: si chiede un intervento immediato alla Zecca

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

lun 06 gennaio 2025

contrade del comune di Ortona rimane un problema annoso, che da decenni non

viene risolto e che anzì è stato acuito dalla rimozione di alcune cabine di

trasformazione.

Le contrade soffrono molti disagi e, i residenti sempre più si vedono

costretti a razionarne il consumo per evitare che il contatore scatti

tenuto conto che ormai, è tarato proprio alla soglia di 3 kw senza alcun

margine come lo ero in passato.

Se a queste rigide limitazioni ci aggiungiamo i continui sbalzi di corrente

che si registrano durante la giornata, si intuisce presto il forte disagio

e malcontento per molte famiglie creato dal salasso delle bollette

continuamente rincarate negli ultimi anni, nonostante tutte le promozioni

delle varie ditte che si propongono sul mercato libero.

L’eliminazione delle cabine di trasformazione o di stabilizzazione della

corrente che prima erano in quasi tutte le contrade da decenni, crea disagi

agli elettrodomestici, alle caldaie e alle centraline elettroniche che

spesso fanno saltare sistemi di allarme e di videosorveglianza che rendono

ancora meno sicuro un territorio già, poco pattugliato dalla forze

dell’ordine per via della drammatica scarsità di mezzi e non dalla mancanza

di volontà.

La scarsa sicurezza e il buio sono fattori determinanti ai malintenzionati

che intendono condurre rapine nelle case e non è un caso, che negli ultimi

anni, si stanno moltiplicando nell’intero circondario del comune di Ortona

e in quelli limitrofi.

Ogni anno il comune di Ortona perde circa 1000 residente e le contrade per

la maggior parte sono abitate da persone anziane e spesso sole che per via

degli sbalzi della corrente si trovano a vivere di notte al buio perchè,

come spiegato da un tecnico della Engie (ditta che ha l’appalto della

gestione dell’illuminazione pubblica del comune di Ortona e delle sue 54

contrade) gli sbalzi di corrente mandano i sistemi in autoprotezione e

quindi i lampioni al calar del sole non si accendono come dovrebbero.

La Engie ha sollecitato già la Zecca a ripristinare la situazione di

normalità per l’erogazione della corrente ma non è stata ancora ascoltata e

la ditta è sommersa da chiamate per interventi continui per riattivare gli

interruttori. Tutto ciò rende il lavoro ancora più stressante e aggravato

da ulteriori oneri.

È una situazione inaccettabile per la quale i cittadini delle contrade si

sentono considerati di serie B e chiedono come già accaduto da anni nel

comune di Crecchio sistemi di videosorveglianza per combattere anche la

proliferazione delle discariche a cielo aperto lungo i lati delle strade

comunali e provinciali che collegano le varie frazioni da sud a nord e in

alcuni casi anche su terreni agricoli privati a danno della natura e

dell’immagine turistica e del decoro urbano.