(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Bonelli: ”La sicurezza nazionale non può essere ceduta a Musk. Meloni

chiarisca in Parlamento”

“Ogni iniziativa, ogni sforzo, che possa consentire a Cecilia Sala di

uscire dal carcere dove si trova rinchiusa in Iran, ha il nostro pieno

sostegno. Se la missione della premier negli Stati Uniti ha avuto questo

obiettivo, non possiamo che condividerla. Ma la notizia che Giorgia Meloni

avrebbe colto l’occasione della visita a Trump per accelerare un accordo

con il gruppo SpaceX, controllato da Elon Musk, per un contratto di 5 anni

che prevedrebbe la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione

sicuri, dal valore di 1,5 miliardi di euro, crea un precedente gravissimo

che non può passare inosservato. Ci domandiamo se Giorgia Meloni utilizzi

soldi pubblici per ingraziarsi politicamente Donald Tump e Elon Musk:

sarebbe gravissimo. ” Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e

parlamentare di AVS. ” Dalle indiscrezioni di stampa apprendiamo che

l’accordo sarebbe stato contrastato, in Italia, da alcuni funzionari

dell’amministrazione italiana, preoccupati per l’impatto sugli operatori

del settore Tlc, ma è stato invece approvato dai servizi di intelligence di

Roma e dal ministero della Difesa. Il piano comprenderebbe servizi di

telecomunicazione per le nostre forze armate nell’area del Mediterraneo,

così come sistemi satellitari e un sistema criptato di massimo livello per

le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni

militari e i servizi satellitari per le emergenze, come attacchi

terroristici o disastri naturali. Chiederemo alla Premier Meloni una

informativa urgente per capire se tutto ciò corrisponda al vero e al

Governo di rispondere in un question time sulla materia

La sicurezza nazionale non può essere affidata a un gruppo privato di

proprietà di Elon Musk. Sebbene il plurimiliardario non abbia ancora

incarichi ufficiali nell’amministrazione Trump, (fino al 20 gennaio 2025 )

di fatto si stanno appaltando, sulla fiducia, i servizi di TLC e sicurezza

a un altro governo: altro che patriottismo.” conclude Bonelli

