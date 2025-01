(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Sicurezza stradale, Toccalini (Lega): “Incredibili polemiche da associazioni contro Salvini”

Roma, 5 gen. – “Incredibile che alcune associazioni che si occupano di sicurezza stradale polemizzino con Salvini che ha appena promosso una riforma attesa da decenni. Non una parola contro chi per troppi anni non ha mosso un dito, a partire dal Pd che ha governato per quasi un decennio. In questo modo, rischiano di avere la stessa credibilità della Cgil, ovvero zero”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.