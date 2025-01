Italia-USA, Meloni a Trump: pronti a lavorare insieme

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

“Bella serata con Donald Trump che ringrazio per l’accoglienza. Pronti a lavorare insieme”. Lo ha scritto in un post su un social il premier Meloni, rientrata nel pomeriggio a Roma dopo la missione lampo a Mar-a-Lago, in Florida,dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Il post è corredato dagli ‘emoji’ del tricolore e della bandiera Usa e da una foto del presidente del Consiglio in compagnia del tycoon.