Gualdo Tadino (PG): Omicidio-suicidio tra coniugi, indagano i Carabinieri

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025



Nella mattinata odierna, a Gualdo Tadino – Fraz. Gaifana, via degli Ulivi, personale sanitario 118

allertava l’Arma locale per verosimile episodio di omicidio-suicidio.

In particolare, un 38enne, guardia giurata, esplodeva con pistola di servizio (Glock 17 cal. 9)

regolarmente detenuta un colpo all’indirizzo della moglie 29enne, cittadina rumena, per poi spararsi

alla tempia.

I rilievi ancora in corso, a cura della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Perugia e Compagnia

Carabinieri di Gubbio, confermano la dinamica. Probabile movente ambito dissidi coniugali.

Medico legale e Sost. Proc. di turno sul posto.