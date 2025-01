(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

SICUREZZA. CONGEDO (FDI): VICINANZA E GRATITUDINE ALLE FORZE DELL'ORDINE

“Una delegazione di Fratelli d’Italia della provincia di Lecce composta da parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, sindaci e amministratori locali ha fatto visita alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri e al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Ai vertici delle Forze di Polizia che hanno ricevuto la delegazione è stata espressa la solidarietà e la vicinanza di Fratelli d’Italia per le vergognose aggressioni fisiche e verbali ricevute nelle ultime settimane e per esprimere alle donne e agli uomini in divisa gratitudine per l’attività che con abnegazione e professionalità viene svolta per garantire legalità, sicurezza e ordine pubblico.

L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione nel Salento e sulle novità legislative introdotte dal Governo Melon fra cui quelli contro le occupazioni abusive, il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, le misure a tutela delle Forze di Polizia.

Il messaggio che Fratelli d’Italia ha voluto recapitare con l’iniziativa è che legalità, sicurezza, sostegno alle Forze dell’Ordine sono al centro dell’azione politica e istituzionale del Partito in ogni livello istituzionale”.

È quanto dichiara Saverio Congedo deputato salentino e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

