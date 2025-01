(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

MILANO, MARANZA DI CAPODANNO DUOMO, DE CORATO: "RIPRISTINARE LA RECLUSIONE

PER VILIPENDIO”; LUNEDI’ 6/1 FDI IN QUESTURA PER SOLIDARIETA’ CON FF.OO.

“Condivido pienamente l’appello dell’Associazione Nazionale Funzionari di

Polizia: è indispensabile ripristinare la reclusione per il reato di

vilipendio alle istituzioni. Gli episodi di Capodanno in Piazza Duomo,

segnati da atti di disprezzo verso lo Stato, dimostrano quanto sia urgente

una risposta ferma e decisa. Non possiamo tollerare che le nostre

istituzioni democratiche vengano vilipese, alimentando un senso di impunità

e sfiducia che mina la convivenza civile,” dichiara l’onorevole Riccardo De

Corato. “Serve una stretta nelle periferie come San Siro, Via Padova e la

Barona, dove il degrado sociale rischia di degenerare. Dobbiamo difendere

il prestigio dello Stato anche con l’istituzione di zone rosse e un

maggiore controllo del territorio, garantendo sicurezza ai cittadini e

rispetto per le forze dell’ordine.” Appuntamento lunedì 6 gennaio alle ore

17 in Questura per solidarietà con le FF.OO

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*