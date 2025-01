Joe Biden assegnerà a Hillary Clinton e George Soros la Medal of Freedom

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

Sabato, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden consegnerà la Medaglia Presidenziale della Libertà, il più alto riconoscimento civile della nazione, a personalità di spicco tra cui l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton e il miliardario progressista George Soros, insieme ad altri 17 destinatari.

Un riconoscimento di eccellenza e servizio

La cerimonia si terrà alla Casa Bianca e onorerà individui che hanno dato contributi straordinari agli Stati Uniti e al mondo. In una dichiarazione ufficiale, la Casa Bianca ha sottolineato che i premiati sono persone che hanno promosso “la prosperità, i valori e la sicurezza degli Stati Uniti, la pace nel mondo o importanti sforzi sociali, pubblici o privati”.

Il presidente Biden ha dichiarato:

“Questi diciannove americani sono grandi leader che hanno reso l’America un posto migliore. Sono grandi leader perché sono brave persone che hanno dato contributi straordinari al loro paese e al mondo”.

I destinatari della medaglia

Tra i premiati figurano:

Hillary Clinton , candidata democratica alla presidenza nel 2016, riconosciuta per il suo lungo servizio come segretaria di Stato e il suo impegno in favore dei diritti delle donne e delle minoranze.

, candidata democratica alla presidenza nel 2016, riconosciuta per il suo lungo servizio come segretaria di Stato e il suo impegno in favore dei diritti delle donne e delle minoranze. George Soros, noto filantropo e sostenitore di numerose cause progressiste a livello globale.

La cerimonia includerà anche altri destinatari che hanno lasciato il segno in diversi ambiti, tra cui politica, cultura, scienze e diritti umani.

Un onore prestigioso

Istituita nel 1963 dal presidente John F. Kennedy, la Medaglia Presidenziale della Libertà è riservata a coloro che hanno dato contributi eccezionali agli interessi nazionali, alla pace mondiale o a iniziative di valore culturale e sociale. Tra i premiati passati figurano personalità come Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Madre Teresa e Steven Spielberg.

Il contesto politico

L’assegnazione della medaglia a Clinton e Soros arriva in un contesto di polarizzazione politica negli Stati Uniti. Clinton, ricordata per la sua candidatura contro Donald Trump nel 2016, ha spesso suscitato critiche per le sue dichiarazioni e posizioni, come quando definì alcuni sostenitori di Trump un “paniere di deplorevoli”. Soros, invece, è una figura polarizzante per il suo sostegno a cause progressiste e i suoi ingenti finanziamenti a campagne politiche.

Un segnale di inclusività

Con questa cerimonia, Biden mira a sottolineare l’importanza dell’unità e della celebrazione delle diversità, premiando individui che hanno lavorato per il progresso sociale e la difesa dei valori democratici.