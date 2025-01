(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 *Asilo nido comunale a Sermoneta, approvato il progetto esecutivo*

Stanno per iniziare i lavori per la costruzione dell’asilo nido comunale di

Sermoneta, grazie a un finanziamento europeo di 720 mila euro ottenuto

dall’amministrazione comunale nell’ambito degli obiettivi previsti dal

Pnrr, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione

europea – Next Generation EU. Oltre al finanziamento Pnrr, il Comune di

Sermoneta ha stanziato i restanti 232 mila euro di fondi di bilancio per

coprire interamente i costi di realizzazione della struttura.

«L’ufficio tecnico comunale, con il responsabile architetto Riccardo Ianiri

che ringraziamo per il grande impegno, sta lavorando in maniera intensa,

insieme all’amministrazione e ai progettisti, per concludere il complesso

iter previsto dal bando e rispettarne le tempistiche. Con quest’opera

andremo a potenziare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia dando un

concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la conciliazione tra vita

familiare e professionale» ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli.

Dopo l’approvazione a ottobre, da parte della giunta guidata dal sindaco

Giuseppina Giovannoli, del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

ora è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo e la sua validazione.

Nel frattempo Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d’impresa, partecipata del ministero

dell’economia e finanze, ha già selezionato la ditta che si occuperà

dell’esecuzione dei lavori.

In questi giorni avverrà la consegna dei lavori alla ditta, con il

completamento e collaudo dell’asilo nido entro il 2026.

L’asilo nido comunale sorgerà in località Pontenuovo-Carrara, in via

Battaglia di Lepanto e potrà ospitare 30 posti per bambini da 3 a 36 mesi.

Avrà una superficie lorda di circa 407 mq.

«Prosegue l’attenzione della nostra amministrazione verso l’edilizia

scolastica – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Minniti –

nell’interesse esclusivo dei nostri piccoli concittadini: abbiamo

consegnato a settembre l’ampliamento della scuola di Doganella e investiamo

risorse nell’edilizia scolastica per le manutenzioni ordinarie e

straordinarie».

Il sindaco nel mese di agosto aveva sottoscritto l’accordo di concessione

di finanziamento con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver

partecipato all’avviso pubblico per l’assegnazione di fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla realizzazione di nuovi

asili nido. Ora l’iter è arrivato alle fasi conclusive.