(ARC) Cultura: Anzil, Paviotti grande fotografo con forte legame territorio

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Il vicegovernatore ha partecipato all’inaugurazione della mostra

“Francamente me stesso” dedicata all’artista palmarino

Castions di Strada, 4 gen – “A poco pi? di due anni dalla

scomparsa di Mauro Paviotti la mostra diffusa organizzata dai

Comuni di Palmanova e Castions di Strada rende il giusto omaggio

a un fotografo dalle grandi capacit? artistiche. Un tributo reso

ancora pi? rilevante dal forte legame che l’artista ha sempre

dimostrato con il suo territorio natio, dove il fotografo ha

sviluppato il proprio percorso, che vuole celebrare la figura di

Paviotti a tutto tondo, anche dal punto di vista umano oltrech?

artistico. Una sorta di viaggio antologico che racchiude i

diversi filoni e le varie fasi della produzione fotografica di

Paviotti attraverso quasi quarant’anni”.

? il concetto espresso dal vicegovernatore con delega alla

Cultura Mario Anzil, in occasione dell’inaugurazione della mostra

“Francamente me stesso” interamente dedicata all’opera

fotografica e alla vita di Mauro Paviotti e allestita all’interno

della Biblioteca civica di Castions di Strada.

Anzil ha sottolineato “l’ottima intuizione di organizzare

un’esposizione articolata in pi? sedi e fasi temporali

concatenate, partendo da Palmanova in quanto citt? natale

dell’artista, cos? da offrire un’ampia visione dell’intero

percorso di ricerca fotografica e artistica intrapreso da

Paviotti, che lo ha portato a esporre le proprie opere anche a

livello internazionale e a vincere il prestigioso Premio ‘Fvg

Fotografia Craf’, il pi? importante riconoscimento assegnato dal

Centro di ricerca e archiviazione della fotografia”.

La mostra, che gode del contributo della Regione, sar? visitabile

fino al 2 febbraio negli spazi della Biblioteca civica di

Castions di Strada nelle seguenti giornate: luned? e venerd?

dalle 15 alle 19, marted? dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle

19, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12.30.

