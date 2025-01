IL COMUNE COMUNICA – “Tombolate sotto l’Albero”: domani l’assessora Vaccarella all’ultimo appuntamento negli spazi della Casa delle Bambine e dei Bambini

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

“TOMBOLATE SOTTO L’ALBERO”

DOMANI L’ASSESSORA VACCARELLA ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO

NEGLI SPAZI DELLA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Si terrà domani, sabato 4 gennaio, dalle ore 17.30, negli spazi del Centro polifunzionale comunale

per l’infanzia e l’adolescenza La Casa delle Bambine e dei Bambini (SP 110 Modugno Carbonara

4/2), la tappa conclusiva di “Tombolate sotto l’albero” il percorso ludico promosso dal welfare

comunale che ha animato queste festività con otto appuntamenti dedicati a uno dei giochi più amati

del Natale.

Per l’occasione giocheranno a tombola con i bambini l’assessora alla Giustizia e al Benessere

sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, il presidente e il vicepresidente di Legacoop Puglia,

rispettivamente Carmelo Rollo e Pasquale Ferrante, il presidente di Progetto Città Fabio Gelao, il

presidente della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets Andrea Giuseppe Tiberti e

la componente del Cda dello stesso ente Rosalba Lasorella.

“Ho amato subito l’idea che le famiglie e le diverse generazioni potessero riunirsi grazie a un gioco

tradizionale come la tombola, proprio come se fossero a casa – spiega Elisabetta Vaccarella -. Si è

venuta a creare un’atmosfera di unione gioiosa e rispettosa delle differenze, che diventa la base di

una piccola grande comunità solidale”.

“Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della manifestazione “Tombolate sotto L’albero” –

prosegue Carmelo Rollo – e siamo felici di aver contribuito a regalare un momento di socialità ai

bambini della città che vi hanno partecipato. Questo evento non è solo un momento di gioco, ma

un’opportunità per ribadire l’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco, valori che

rappresentano il dna del movimento cooperativo. Progetti come questi sono un esempio di

collaborazione tra istituzioni, cooperative e associazioni e rafforzano il senso di comunità nel quale

Legacoop Puglia crede moltissimo. Ringrazio la Cesare Pozzo per i premi messi a disposizione

della manifestazione insieme alla cooperativa Progetto Città per l’impegno quotidiano che da oltre

40 anni mette al servizio del territorio”.

I premi per le varie tombolate sono stati donati, infatti, dalla Società nazionale di mutuo soccorso

Cesare Pozzo – Ets attraverso il progetto “Un sorriso per i più piccoli”, promosso dal

Coordinamento Giovani della stessa società, che ha lo scopo di offrire un aiuto concreto ai bambini

che attraversano momenti di fragilità.

“La S.N.M.S. Cesare Pozzo-Ets da oltre 145 anni opera secondo i principi della solidarietà e

dell’aiuto reciproco supportando i suoi soci nelle spese mediche e socio-assistenziali oltre alle varie

realtà che sostiene – afferma Andrea Giuseppe Tiberti -. Progetti come questo ci riempiono di

gioia e orgoglio: donare un sorriso ai bambini è una delle preziose espressioni della mutualità”.

“Sotto le feste ci piace proporre una riscoperta dello spirito del Natale come occasione di

accoglienza e condivisione – commenta Fabio Gelao – Non a caso la tappa finale coinvolge una

realtà davvero unica, il centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza CBB, un luogo di

sostegno concreto per le famiglie, ma anche di socializzazione per i più piccoli”.