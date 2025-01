Giani in Valdichiana, capitale toscana cultura 2025: “Vince la Toscana diffusa”

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Giani in Valdichiana, capitale cultura toscana per il 2025: “Vince la

Toscana diffusa”

Scritto da Lorenza Berengo, venerdì 3 gennaio 2025 alle 13:05

“La Valdichiana senese capitale della cultura toscana per il 2025, unita

al grande risultato di essere rientrata tra le dieci finaliste per

diventare Capitale italiana della cultura, è anche la vittoria della

Toscana diffusa, la Toscana che vive un rapporto equilibrato con

l’ambiente; i borghi straordinari, che sono scrigni ricchi di storia, dal

paleolitico agli etruschi, dal medioevo, al rinascimento fino ad oggi e che

sono vivi nell’attività culturale in un territorio fortemente antropomorfo

in cui l’opera dell’uomo ha creato luoghi di grande significato, che

richiamano il turismo ma anche il senso dell’identità che sentono i

cittadini che ci vivono”. Così il presidente Eugenio Giani a conclusione

della giornata di ieri trascorsa nei 10 Comuni della Valdichiana senese che

si è terminata al Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga, dove Giani ha

consegnato la targa all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, alla

presenza dei sindaci dei Comuni che la compongono.

Il presidente della Regione ha sottolineato ancora una volta il valore e le

potenzialità di questo territorio, seme di cultura, come recitava lo

slogan con cui l’Unione dei Comuni si è candidata: “Da quelli che sono

stati gli incontri con i dieci sindaci – ha aggiunto Giani- colgo tanti

stimoli per una visione della Valdichiana senese che sa riassumere in sé

quelli che sono i valori della Toscana, una terra fondamentale nel periodo

degli etruschi e non solo. Abbiamo visto a Sarteano lo splendore della

tomba della quadriga infernale, a Chiusi il museo nazionale etrusco, il

museo civico archeologico delle Acque a Chianciano con la recente apertura

della nuova sezione. Ma al di là degli etruschi, c’è anche l’epoca

romana, e in Toscana ci rendiamo conto di quanto queste due culture siano

state presenti e abbiano convissuto, basta vedere a San Casciano dei Bagni

i bronzetti romani e etruschi tornati alla luce”. Giani parla anche degli

sviluppi di questo territorio nel medioevo: “a Sarteano la fortezza, a

Torrita la costruzione straordinaria della città muraria e di quello che

è un borgo sostanzialmente intatto. E poi Montepulciano con San Biagio, e

nell’epoca del rinascimento Pienza a cui Pio II, il papa Piccolomini, dà

il suo nome, città di Pio. Quanti stimoli dunque – ha sottolineato il

presidente- da questi luoghi di storia e cultura”.

“Tutto questo ci spinge insieme ai sindaci a guardare al futuro, ai

progetti da realizzare, per la valorizzazione di questa terra così

originale. La Regione – ha ricordato Giani- ha il compito di promuovere e

aiutare questo territorio a esaltare le proprie peculiarità e ritengo che

quest’anno sarà un’occasione per avere tutti i giorni iniziative che ci

daranno il senso della centralità della cultura a partire proprio dai

primi giorni di gennaio quando a Torrita tutte le bande che esprimono la

cultura musicale e popolare dei dieci Comuni si ritroveranno nella piazza.

Quindi un anno in cui il rapporto stretto fra Regione Toscana e Comuni si

articola non solo nel programmare eventi, ma anche nelle azioni che la

Regione fa e può fare per questo territorio”

La visita del presidente, lo ricordiamo, è iniziata ieri 2 gennaio a San

Casciano dei Bagni con la consegna della targa alla sindaca Agnese Carletti

ed è proseguita a Sarteano, Cetona e Città di Chiusi, con le targhe che

sono state consegnate ai sindaci Francesco Landi, Roberto Cottini e

Gianluca Sonnini. Il presidente poi si è recato a Chianciano Terme dove ha

consegnato la targa alla sindaca Grazia Torelli, per proseguire a Pienza

per la consegna della targa alla vice sindaca Angela Vegni e a

Montepulciano con il sindaco Michele Angiolini, poi a Torrita di Siena col

sindaco Giacomo Grassi, a Trequanda con il sindaco Andrea Francini. La

giornata si è appunto conclusa a Sinalunga col sindaco Edo Zacchei, anche

presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese.