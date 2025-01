[Comune Palermo] Impianti sportivi. Dichiarazione consigliere comunale Chinnici

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 “L’approvazione in Giunta della delibera per l’attuazione dell’accordo

quadro sugli impianti sportivi consentirà, in poche settimane, di

avviare la manutenzione sul PalaOreto, sul PalaMangano, sul

Pattinodromo del Giardino Inglese e sulla Palestra di Borgo Ulivia.

Interventi che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione comunale

per gli impianti sportivi, a cui si aggiungono quelli già programmati

per la Piscina e il Palasport e sui vari impianti della città. Un

lavoro encomiabile reso possibile dall’impegno del sindaco Roberto

Lagalla, dell’assessore Totò Orlando, degli uffici e del consiglio

comunale”.

Lo dichiara Dario Chinnici, consigliere comunale e capogruppo di Lavoriamo

per Palermo.

