(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 Iran. Bonelli: Sala va liberata da inaccettabile prigionia, si utilizzino

tutte le soluzioni per riportarla a casa

“Le notizie sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala nel carcere di

Evin, a Teheran, destano profonda preoccupazione. L’isolamento totale a cui

è sottoposta dal 19 dicembre rappresenta un trattamento disumano e

inaccettabile. Questa situazione viola i principi fondamentali del rispetto

dei diritti umani e della dignità individuale. Cecilia Sala va liberata e

riportata a casa”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde, che prosegue:

“La sua detenzione in queste condizioni è un affronto non solo a lei, ma

anche ai valori della libertà di stampa e dei diritti umani universali.

Chiediamo al governo di utilizzare tutte le soluzioni per liberare Cecilia

Sala dall’inaccettabile prigionia in cui si trova.” conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

