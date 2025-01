(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 CECILIA SALA/ Sala (FI): Governo attivo per risolvere emergenza

(Milano, 2 gen) “Cecilia Sala rappresenta la libertà di informazione e di espressione per tutti i cittadini del mondo: questo non è il momento delle polemiche – sterili, peraltro – ma è quello in cui bisogna remare nella stessa direzione per riuscire a riportarla a casa, in Italia. Il Governo è già attivo da giorni e proprio in queste ore si è riunito in un vertice per fare fronte all’emergenza: obiettivo immediata scarcerazione”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia in Lombardia, nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma