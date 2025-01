0102 Sindaco Peracchini su parità genere Arte

(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

Arte La Spezia ha ufficialmente ottenuto la certificazione per il sistema di Gestione per la Parità di Genere

Le congratulazioni del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

La Spezia, 2 gennaio 2025 – In merito alla notizia che Arte La Spezia, l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia, ha ufficialmente ottenuto la certificazione per il sistema di Gestione per la Parità di Genere, riconoscimento, emesso dall’ente di certificazione Rina Services, che attesta l’impegno nel promuovere politiche aziendali orientate all’uguaglianza di genere, sia in termini di opportunità professionali che di benessere sul posto di lavoro, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:

“Mi congratulo con Arte La Spezia che nel progetto portato avanti con Regione Liguria, ha ottenuto questa certificazione che riconosce a tutti gli effetti non solo l’importanza nel promuovere la parità di genere, ma anche la necessaria attenzione verso il tema che le Istituzioni devono avere e devono continuare a promuovere. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Valori come l’uguaglianza, la non discriminazione e l’attenzione verso modelli di vita che vadano incontro alle necessità delle famiglie devono essere fondamenta della nostra società. Il Comune della Spezia da anni porta avanti concretamente politiche a sostegno dell’equità e della parità di trattamento a tutela di tutti.”