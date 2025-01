(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 RIMINI. COLOMBO (FDI): GRATITUDINE ALLE FORZE DELL’ORDINE

“Vorrei stringere la mano al Carabiniere intervenuto ieri notte a Verucchio nel riminese, per aver fermato quella che poteva trasformarsi in una strage. La prontezza dell’agente infatti ha fermato la follia di un cittadino nordafricano, che dopo aver accoltellato 4 persone si e scagliato contro gli stessi carabinieri intervenuti. In un momento così difficile, è doveroso esprimere gratitudine e riconoscimento al Carabiniere che, con il suo intervento tempestivo e risoluto, ha evitato che una situazione già drammatica degenerasse ulteriormente. Il suo coraggio e la sua prontezza sono stati determinanti nel proteggere i cittadini e nel contenere un’escalation di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche.

Questo Carabiniere merita non solo la nostra gratitudine, ma anche un riconoscimento ufficiale per aver agito con determinazione in una situazione così critica.

Riguardo all’aggressore è comprensibile che l’episodio sollevi timori e interrogativi. L’aver accoltellato quattro persone per strada, apparentemente senza motivo, è un gesto di una violenza incomprensibile che getta ombre sulla tranquillità di un paese come Villa Verucchio. È fondamentale, però, mantenere la calma e lasciare che la giustizia faccia il suo corso. L’indagine condotta dal procuratore sarà decisiva per chiarire il profilo dell’uomo e le motivazioni dietro questo folle atto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo

