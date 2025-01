(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 NUOVO COMMISSARIO ALLUVIONE. LA SODDISFAZIONE DI VIGNALI E CASTALDINI (FORZA ITALIA): “CURCIO FIGURA DI ALTISSIMO PROFILO TECNICO APRE NUOVA FASE IN CUI SARÀ NECESSARIA PIÙ COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI”

“Quella dell’ingegner Curcio è un’ottima scelta ponderata e concertata caduta su una figura di profilo altissimo per esperienze e competenze.” È quanto hanno dichiarato i componenti del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, Presidente del Gruppo e Valentina Castaldini, questore dell’Assemblea legislativa, riguardo alla nomina di Fabrizio Curcio a nuovo commissario per l’emergenza dell’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche avvenuto nel 2023.

“Un sentito ringraziamento va al Generale Figliuolo per il lavoro svolto tra non poche difficoltà create anche da personalismi e alcune evitabili polemiche – hanno aggiunto i Consiglieri regionali di Forza Italia – Ora, dopo quella della prima emergenza, si apre una nuova fase in cui grazie alle competenze tecniche di uno dei massimi esperti italiani di protezione civile, quale è appunto l’ingegner Curcio, si andranno ad incrementare le capacità della struttura commissariale di soddisfare le esigenze di opere e altre azioni per la salvaguardia delle terre alluvionate, nonché la protezione e i ristori per le genti che vi abitano. Fondamentale per questa nuova fase sarà comunque la collaborazione con tutte le istituzioni comprese ovviamente quelle del territorio interessato, sulla quale, con la nomina concertata del nuovo commissario è indiscutibilmente stato fatto un passo avanti. Al riguardo ringraziamo il Governo e in particolare il vicepresidente Antonio Tajani. Come Gruppo Forza Italia diamo da subito al nuovo commissario piena disponibilità per contribuire a fare in modo che le sue azioni siano quanto più celeri e incisive possibili.”

