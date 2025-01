Il Pil cinese supererà i 17.800 miliardi di dollari nel 2024: Ottimismo e sfide per la seconda economia mondiale

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato oggi che il prodotto interno lordo (Pil) della Cina supererà i 130 trilioni di yuan, equivalenti a 17,81 trilioni di dollari, nel 2024. Questa previsione evidenzia il ruolo centrale della Cina come seconda economia più grande al mondo e conferma la sua capacità di mantenere una traiettoria di crescita nonostante le turbolenze economiche globali.

Ripresa economica e resilienza

Xi Jinping ha sottolineato che l’economia cinese ha mostrato segnali di ripresa e che il Paese sta affrontando proattivamente le sfide derivanti da un ambiente interno ed esterno in rapido cambiamento. “Abbiamo dimostrato la nostra resilienza economica, ponendo le basi per una crescita stabile nel 2024”, ha affermato il presidente.

Il governo cinese ha messo in atto una serie di misure per rafforzare la ripresa economica, tra cui il sostegno al settore tecnologico, il miglioramento delle infrastrutture e incentivi per stimolare il consumo interno. Queste iniziative mirano a bilanciare le pressioni dovute alla transizione tra vecchi e nuovi motori di crescita economica.

Le sfide economiche

Nonostante l’ottimismo, Xi Jinping ha riconosciuto che la Cina deve affrontare sfide significative. Tra queste spicca l’incertezza dell’ambiente esterno, accentuata da possibili nuove tariffe commerciali previste dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale tornerà alla Casa Bianca alla fine di gennaio 2024. Le esportazioni cinesi, che costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia, potrebbero essere colpite da tali misure protezionistiche.

Inoltre, la Cina sta cercando di accelerare la transizione verso settori economici innovativi e sostenibili, riducendo la dipendenza dalle industrie tradizionali. Questa trasformazione, pur necessaria, comporta rischi e pressioni che richiedono strategie attente e un forte impegno da parte del governo e delle imprese.

Obiettivo di crescita al 5%

Secondo Xi Jinping, il Pil della Cina dovrebbe registrare una crescita intorno al 5% nel 2024. Questo dato conferma che il Paese è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo ufficiale stabilito dal governo. Sebbene il tasso di crescita sia inferiore rispetto ai livelli a doppia cifra degli anni precedenti, rimane comunque significativo, soprattutto considerando le attuali condizioni economiche globali.

La crescita del 5% sarà sostenuta da un aumento del consumo interno, ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili e un’espansione dell’economia digitale. Il governo cinese prevede di implementare politiche per stimolare il mercato interno e ridurre la dipendenza dalle esportazioni.

Conclusione

Il superamento della soglia dei 17.800 miliardi di dollari rappresenta un traguardo importante per la Cina, evidenziando la sua posizione dominante nell’economia globale. Tuttavia, le sfide legate all’incertezza geopolitica, alle pressioni commerciali e alla transizione economica richiederanno un approccio flessibile e lungimirante.

Con un obiettivo di crescita chiaro e un piano per affrontare i rischi, la Cina punta a consolidare ulteriormente la sua posizione come uno degli attori principali nell’economia mondiale. Il 2024 sarà un anno cruciale per il Paese, tra sfide e opportunità per riaffermare il suo ruolo come motore globale di sviluppo economico.