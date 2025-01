AOU AL: È Francesco il primo nato della provincia di Alessandria

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

È Francesco il primo nato della provincia di Alessandria

Alle 0,05 di mercoledì 1° gennaio 2025 nell’Ostetricia e Ginecologia dell’AOU AL

Fiocco azzurro per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria che con Francesco festeggia il primo nato della provincia. È venuto infatti alla luce con un parto naturale poco dopo lo scoccare del nuovo anno, alle ore 00.05 di mercoledì 1 gennaio 2025, con il peso di 3,030 chilogrammi.

Mamma Veronica e papà Enrico hanno così potuto festeggiare insieme ai professionisti dell’Ostetricia e Ginecologia dell’AOU AL, diretta da Davide Dealberti, e in particolare con il medico Cosimo Latagliata, il loro secondo figlio. A rendere ancora più particolare questa nascita è stato proprio il legame con la storia della sorellina Ginevra che era nata sempre all’Ospedale di Alessandria alla stessa ora, ma in estate, e poi portata nella culla dalla madre nella stessa stanza in cui ora saluta con affetto il fratello Francesco. La storia di questa famiglia, inoltre, fa iniziare il 2025 con un grande gesto di generosità: Veronica, dopo il parto naturale con epidurale, ha infatti deciso di donare il sangue cordonale, ovvero il sangue prelevato dal cordone ombelicale che rappresenta una risorsa fondamentale per molte malattie gravi come leucemie e linfomi. Un dono che tra il novembre 2023 e il novembre 2024 hanno scelto di fare 416 mamme su 1074 parti, portando l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria al 40% di donazioni eseguite rispetto al 2,8% del dato nazionale.

È invece una femmina l’ultima nata del 2024. Venuta al mondo con un taglio cesareo e pesando 2,935 chilogrammi, Druthi è la prima figlia di Dhanushivia.

Anche nel 2024 i parti all’Ospedale di Alessandria sono stati oltre 1000, un dato stabile rispetto al 2023 e con una percentuale di cesarei primari che si attesta intorno al 19%, quindi sotto al livello richiesto dalla Regione per i Centri Hub come Alessandria.