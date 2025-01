(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) MILANO, DE CORATO: «VICE ISPETTORE POLIZIA DI MARTINO UOMO

DELL’ANNO PER I MILANESI. ALTRO “SCHIAFFO” DELLA CITTA’ A SALA».*

[image: deco_dimartino.jpeg]

*La visita dello scorso 13 Maggio del Deputato di Fratelli d’Italia

Riccardo De Corato *

*nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Niguarda al vice Ispettore

Christian Di Martino*

Milano, 01 Gennaio 2025 – «Alcuni sondaggisti di vari organi di stampa

hanno comunicato in queste ore che nel recente sondaggio, in cui gli oltre

100.000 milanesi intervistati dovevano esprimere chi volessero come

personaggio dell’anno, la stragrande maggioranza (quasi il 60%, ndr) ha

espresso la propria preferenza sul vice Ispettore di Polizia Christian di

Martino accoltellato da un marocchino irregolare e pluripregiudicato lo

scorso 9 maggio alla Stazione di Milano Lambrate. Nonostante lo stesso Di

Martino abbia, a me personalmente sul lettino in terapia intensiva e

pubblicamente, dichiarato “l’ho fatto per la mia città” (Milano, ndr), Sala

ha perso un’altra buona occasione per dare una svolta ed un segnale dal

punto di vista della Sicurezza a tutta la città la quale gli ha rivolto un

altro “schiaffo”. Il risultato del sondaggio colpisce non solo per le

evidenti proporzioni, ma anche perché mette in evidenza la spaccatura

mentale tra i comuni cittadini e i loro Amministratori locali, che non lo

avevano minimamente preso in considerazione per la consegna degli Ambrogini

d’oro. Nel frattempo, però, il Sindaco si sta adoperando per trovare una

struttura comunale decorosa e adatta per il Centro Sociale Il Leoncavallo.

Per lui la priorità sono i leoncavallini non la sicurezza dei milanesi! Si

vergogni».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*