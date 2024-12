Com. Sabato 4 gennaio, al municipio di Caltagirone, convegno della Fidapa siciliana su: “Intelligenza artificiale, quali vantaggi e quali rischi nel prossimo futuro?”

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Sabato 4 gennaio, al municipio di Caltagirone, convegno della Fidapa siciliana

su: “Intelligenza artificiale, quali vantaggi e quali rischi nel prossimo futuro?”

“Intelligenza artificiale: quali vantaggi e quali rischi nel prossimo futuro” è il tema del

convegno della Fidapa – Distretto Sicilia, che si terrà sabato 4 gennaio 2025, a partire dalle 10, nel

salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio. Il convegno, alla cui organizzazione

collaborano 17 sezioni Fidapa del Distretto Sicilia, è proposto dalle sezioni di Caltagirone e Vittoria

e si avvale del patrocinio del Comune di Caltagirone.

Il programma: saluti delle autorità Fidapa con la presidente nazionale Fidapa Bpw Italy

Cettina Corallo, la presidente Fidapa Bpw Italy Distretto Sicilia Letizia Bonanno e la presidente

della Fidapa calatina Adele Puglisi; saluti del sindaco Fabio Roccuzzo. Introduzione delle referenti

distrettuale del progetto “Comunicazione: Dialogo aperto e leale”, Maria Daniela Pappalardo, e

della Task force “Istruzione e formazione”, Rosa Perupato. Poi gli interventi sul tema, che sarà

trattato sotto molteplici aspetti, per evidenziare l’impatto dell’intelligenza artificiale: nella società,

con Francesco Pira, sociologo di fama nazionale, nonché professore di Sociologia all’Università di

Messina; nel mondo economico e professionale, con Francesco Pignataro, presidente della Its

Academy “Steve Jobs” di Caltagirone, nonché coordinatore della rete delle Its Academy della

Sicilia; nel sistema scolastico, con Giovanna Criscione, già ispettrice dell’Ufficio scolastico

regionale della Sicilia. Il tema sarà inoltre affrontato dal punto di vista etico dal vice-direttore

dell’Ufficio per la cultura della Diocesi di Ragusa, Giuseppe Di Mauro, e dal punto di vista

normativo con l’intervento della referente Fidapa del Distretto Sicilia del progetto “Le Nuove

Dipendenze”, Anna Maria Patanè.

Caltagirone, 31 dicembre 2024