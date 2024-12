(ACON) BILANCIO. BERNARDIS (FP): 25MILA EURO PER PLANETARIO DI FARRA D’ISONZO

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 31 dic – “Grazie a un mio emendamento approvato

in sede di manovra finanziaria, l’amministrazione regionale ?

autorizzata a concedere un ulteriore contributo di 25mila euro al

Circolo culturale astronomico di Farra d’Isonzo per la

riqualificazione degli arredi interni, con particolare attenzione

ai seggiolini del planetario”.

Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Diego

Bernardis (Fedriga presidente) che, da promotore dell’emendamento

integrativo all’articolo 6 della Legge di stabilit? 2025,

aggiunge: “Questo intervento garantir? una piena e moderna

fruizione di una struttura che ? un’eccellenza non solo per il

territorio goriziano, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia”.

“Il Circolo culturale astronomico di Farra d’Isonzo, attivo da

quasi 50 anni, ? un punto di riferimento per la divulgazione

scientifica e culturale, in particolare per giovani e

giovanissimi. Grazie al planetario, dotato di una cupola

inclinata di 8,5 metri di diametro e un’arena per 50 spettatori –

spiega Bernardis -, il Centro offre un’esperienza unica di

apprendimento e scoperta. Oltre a questo, il CCAF organizza

visite guidate per le scuole, promuovendo la conoscenza

dell’astronomia e delle scienze affini”.

“Con questo stanziamento – aggiunge il consigliere – vogliamo

rafforzare il ruolo di questa struttura, migliorando le sue

dotazioni interne per accogliere al meglio cittadini e studenti.

? un chiaro segnale dell’attenzione che la nostra amministrazione

regionale pone verso lo sviluppo culturale e scientifico, con una

visione che va oltre i confini locali”.

“Ringrazio il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e

l’assessore Mario Anzil per il loro sostegno a questa iniziativa.

? una misura che dimostra come cultura, scienza e territorio

possano integrarsi per offrire un contributo concreto alla

crescita della nostra comunit?”, conclude Bernardis.

