Basiglio (MI) – Incontri “Vicino a te” che ti prendi cura di un familiare

C’è tempo fino al 31 dicembre per iscriversi ai sei appuntamenti organizzati dalla Casa di comunità di

Rozzano, che si svolgeranno da febbraio a maggio 2025. Le iniziative sono aperte anche ai basigliesi

Basiglio (30 dicembre 2024) – Sei appuntamenti dedicati a chi si prende cura di un familiare adulto non

completamente autosufficiente: è il progetto “Vicino a te”, proposto ai cittadini che vivono nell’area

del Distretto Visconteo dalla Casa di comunità con l’obiettivo di sostenere i caregiver nell’assistenza.

Condotti dalle diverse figure professionali della Casa di comunità, gli incontri gratuiti si svolgeranno da

febbraio a maggio nella sede di Rozzano dell’ASST Melegnano e Martesana, in via dei Glicini.

Un’opportunità anche per i cittadini di Basiglio.

Per partecipare, occorre iscriversi entro il 31 dicembre contattando il PUA (punto unico di accesso)

organizzato un incontro conoscitivo.

I sei incontri si terranno dalle ore 14.30 alle 16 il 16 febbraio 2025 (“Bussola per orientarsi tra i servizi”),

il 6 marzo (“Diamo voce agli specialisti”), il 20 marzo (“Non sono da solo: voci di altre esperienze”), il

10 aprile (“Un infermiere in famiglia”), l’8 maggio (“Le emozioni di chi si prende cura”) e il 29 maggio

(“Sostenere chi sostiene”).

«Un’iniziativa molto importante – sottolinea la sindaca di Basiglio, Lidia Reale – perché sempre più

persone devono gestire quotidianamente familiari anziani non completamente autosufficienti senza

averne però tutti gli strumenti. C’è la possibilità di tenerli a casa, circondati dai loro affetti, però occorre