LAVORO. FRIJIA (FDI), POLITICHE GOVERNO MELONI IMPULSO CONCRETO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE

“I dati pubblicati dalla CGIA di Mestre confermano la buona politica del lavoro avviata dal Governo Meloni in termini numerici, qualitativi e di genere. Nei primi due anni alla guida del Paese, l’Ufficio studi della CGIA evidenzia come l’occupazione in Italia sia cresciuta complessivamente di 847mila unità segnando un confortante +3,6 per cento. Occupazione in crescita anche dal punto di vista qualitativo e di genere, con una netta diminuzione dei contratti precari e un netto balzo in avanti dell’occupazione femminile. Nella statistica sviluppata dalla CGIA, l’Italia presenta, in termini assoluti, il numero più elevato di lavoratrici indipendenti d’Europa; nel dato nazionale segnalo con soddisfazione l’ottimo risultato segnato dalla città di La Spezia dove un quarto delle imprese sono guidate da donne, dato che pone la mia città al primo posto nel nord Italia. Al di fuori della gabbia di un femminismo fine a se stesso, le misure pensate dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sono impulso concreto nello sviluppo dell’occupazione femminile; molto si deve ancora fare, ma siamo decisamente sulla strada giusta”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.

