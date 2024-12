(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 **Valdichiana Senese capitale toscana della cultura, Giani: “Dal 2

gennaio visiterò uno ad uno i dieci Comuni”**

/Scritto da Marco Ceccarini, sabato 28 dicembre 2024/

“Sono onorato di presentare le caratteristiche del territorio che sarà

capitale della cultura toscana nel 2025, che coinvolge dieci comuni della

straordinaria e bellissima provincia di Siena. La Valdichiana Senese era

stata tra le dieci realtà scelte per essere capitale italiana della

cultura, quindi il fatto di poterla definire come capitale toscana si

inserisce nei programmi e nelle iniziative che le dieci cittadine della

Valdichiana avevano programmato”.

Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che già

all’indomani della mancata attribuzione del titolo di capitale italiana

della cultura alla Valdichiana Senese, nello scorso mese di marzo, aveva

promesso che i progetti in essere per il territorio in questione non

sarebbero andati dispersi, anticipando che la Valdichiana Senese sarebbe

stata capitale toscana della cultura il prossimo anno.

“Indubbiamente a salutare questa nomina, questa indicazione della Regione

Toscana, vi è l’importanza dei ritrovamenti avvenuti a San Casciano dei

Bagni, con le statue etrusche e romane che potranno proprio nel 2025

trovare sede museale all’interno del Palazzo che è stato scelto per

esporre i ritrovamenti di livello mondiale e che sarà seguito con una

Fondazione che è già stata sottoscritta dallo Stato, dalla Regione e dal

comune di San Casciano dei Bagni”, ha aggiunto il presidente Giani.

La Valdichiana Senese è composta dai Comuni di Cetona, Chianciano Terme,

Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita

di Siena, Pienza e Trequanda.

Il presidente ha concluso: “Valdichiana Senese significa bellezza dei

percorsi delle bonifiche leopoldine a 260 anni dall’arrivo in Toscana del

granduca Piero Leopoldo, significa la grande capacità di richiamo

turistico dei dieci centri, che dal 2 gennaio personalmente visiterò uno

per uno consegnando ad ogni Comune la targa che ufficializza questo ruolo

in Toscana discutendo con i sindaci i programmi che verranno sviluppati

nell’anno toscano per la cultura 2025”.