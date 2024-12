(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

sab 28 dicembre 2024 MANOVRA, CROATTI (M5S): ACCANIMENTO CONTRO FAMIGLIE E COMUNI

ROMA, 28 dic. – “Montagne di soldi pubblici per le armi e per il ponte sullo stretto e sempre meno risorse per le famiglie e i comuni italiani. Queste in sintesi le scelte che il governo e la sua maggioranza hanno compiuto con la terza manovra targata Meloni. Il quadro politico di questa destra eversiva e retriva è sempre più chiaro e delineato: accanimento contro i più deboli e investimenti lontani dai bisogni e dalle priorità dei cittadini”.

Lo afferma il senatore 5 stelle Marco Croatti, membro della VI commissione Finanze.

“Come detto tra i più colpiti da queste scelte politiche ci sono le famiglie, alle prese con i nuovi pesantissimi aumenti di luce e gas e una inflazione che continua a mordere soprattutto in settori molto sensibili per le fasce medio-basse come carne, frutta, verdura. Per le famiglie italiane poco e nulla in manovra per ammissione dello stesso ministro Giorgetti che, parole sue, “avrebbe voluto dare di più”. Evidentemente per la destra è più importante e prioritario buttare miliardi di euro in armi o sul ponte”. Prosegue Croatti. “Anche i comuni italiani, tramite ANCI, lanciano il loro grido d’allarme contro la manovra e contro il taglio di 4,5 miliardi, in 5 anni, che tra accantonamenti imposti e minori investimenti peseranno e graveranno sui cittadini in termini di minori servizi erogati dagli enti locali. Con questa legge di bilancio si chiude un anno in cui le politiche del governo Meloni hanno aumentato ancora di più le disuguaglianze nel nostro Paese: i forti lo sono sempre di più e i deboli sono in difficoltà e ai margini come non mai, aumentano le divisioni, le tensioni sociali, la rabbia. Gli slogan e le balle del governo Meloni hanno sbattuto impetuosamente contro la dura realtà di un Paese che non cresce e che fa sempre più fatica”, conclude Croatti.

