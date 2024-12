Ippica. Masaf condanna maltrattamento cavallo Fred Sonic Run, sospensione ed esposto alle autorità

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste condanna con forza l’episodio di maltrattamento del cavallo Fred Sonic Run avvenuto il 26 dicembre presso l’ippodromo di Taranto.

L’autore del maltrattamento, un guidatore non professionista, è stato identificato ed è stato già sanzionato con 80 giorni di sospensione, oltre al deferimento agli organi di giustizia sportiva del settore ippico.

In merito all’episodio, la Direzione Generale per l’ippica ha inoltre già inviato un esposto alle Autorità di Polizia Giudiziaria, fornendo tutta la documentazione in proprio possesso, unitamente alle testimonianze raccolte, per le azioni e le indagini di competenza.

La Direzione Generale si riserva altresì la possibilità di sospendere la licenza al guidatore colpevole del gesto sine die, oltre l’adozione di nuove misure di prevenzione che evitino il verificarsi di tali episodi in futuro.

Quanto avvenuto a Taranto non è in linea con il piano di rinnovamento dell’ippica italiana portato avanti dal Ministero che si basa sulla tutela del benessere animale, sulla prevenzione del doping e sul contrasto a qualsiasi forma di illegalità nel settore ippico.