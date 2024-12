CS ABRUZZO-FONDI AI COMUNI, DE RENZIS (FDI) REPLICA A PAOLUCCI

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ABRUZZO-FONDI AI COMUNI, DE RENZIS (FDI): SLEALE NARRAZIONE DI PAOLUCCI,

TAGLI PREROGATIVA PD.

“Il consigliere regionale del Pd Silvio Paolucci sembra aver dimenticato, o

ignora volutamente, i sacrifici imposti ai Comuni dai governi di

centrosinistra, corretti e rivisti dall’attuale Esecutivo. Su tutti basti

ricordare un dato: nel quinquennio 2014-2019, quando governava proprio il

centrosinistra, i tagli certificati dall’Istituto per la finanza e

l’economia locale (Ifel) ammontavano a 4 miliardi e 179 milioni di euro,

senza considerare il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), che ha

ulteriormente aggravato la situazione finanziaria dei Comuni”. Così il

consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis, replica alle

parole del consigliere dem Paolucci che, a mezzo stampa ha sollevato dubbi

sui tagli ai Comuni. “È evidente – argomenta De Renzis – come il governo

Meloni, contrariamente alla sleale narrazione del Pd, continui a fare la

differenza in termini di sostenibilità finanziaria. Lo dicono i numeri: 196

milioni di euro risparmiati con l’azzeramento della rata della spending

review informatica e il mantenimento in capo al comparto Enti locali del

cosiddetto ‘Fondone Covid’, parliamo di 480 milioni. Risorse che verranno

restituite agli Enti locali per le loro maggiori esigenze invece di creare

risparmi sul bilancio nazionale. Scelte concrete che testimoniano una

visione chiara dell’attuale governo, l’unico che è riuscito a determinare

la temporaneità del decreto legge numero 66 del 2014, che disciplina il

concorso degli Enti locali alla riduzione della spesa pubblica.

I tagli di cui parla Paolucci – prosegue l’esponente FdI – smontando le

affermazioni del consigliere Dem: sono stati una prerogativa esclusiva dei

governi di centrosinistra e una realtà innegabile durante il periodo in cui

al governo c’era proprio il Pd e lo stesso Paolucci, che ne è stato

segretario regionale, era assessore regionale al Bilancio. Sarebbe

opportuno che chi oggi chiede maggiori risorse per i Comuni spiegasse anche

come ha compensato, se lo ha fatto, i danni provocati dai tagli effettuati

sotto la sua stessa amministrazione. Quanti soldi ha stanziato all’epoca

l’allora assessore da destinare ai Comuni per rimediare ai miliardi

sottratti dai suoi stessi amici?”, conclude De Renzis.

L’Aquila, 28 dicembre 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne