1228 T BALLATA D’AUTUNNO TRAC Festival 1 e 2 gennaio 2025 ore 17.30

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA

TRAC Festival

Teatro, ricerca, arte, circo

2^ edizione_21 dicembre 2024 / 26 gennaio 2025

1 e 2 gennaio 2025 ore 17.30

Chapiteau TRAC – PIN La Spezia

Teatro nelle Foglie

BALLATA D’AUTUNNO

La Spezia, 28 dicembre 2024 – – Terzo appuntamento con la seconda edizione di TRAC Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23.

Il pomeriggio di Capodanno, mercoledì 1 gennaio, lo chapiteau allestito nello spazio del PIN ospiterà alle ore 17.30 la compagnia del Teatro nelle Foglie con “Ballata d’autunno”, spettacolo che sarà replicato giovedì 2 gennaio alla stessa ora.

Vi è mai capitato di fare un sogno bellissimo, nitido, pieno di dettagli? Poi vi svegliate ed è scomparso, non lo ricordate più. Dove è andato a finire? Dove vanno a finire i ricordi che dimentichiamo? Esiste una scatola dove vengono racchiusi, in attesa del momento giusto per tornarci in mente? “Ballata d’Autunno” – vincitore nel 2018 del Premio Zirkolika come miglior spettacolo di circo di Catalunya.- è un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.

Teatro nelle Foglie è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, uno spazio culturale itinerante, nato per scrivere, produrre, mettere in scena e distribuire opere di circo-teatro.

Di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa

Sostegno alla creazione: Espacio El Otto, Totem – Teatro Cortazar, Teatro Furio Camillo, Molino RosenkranzDurata spettacolo: 1 ora

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 7 euro + d.p.INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili:

presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso via Carpenino) da lunedì a sabato ore 8.30-12 e mercoledì anche ore 16-19

presso la biglietteria del festival (PIN La Spezia, ingresso viale Mazzini 2 ) che aprirà 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli

online sul circuito vivaticket.com