Comune di Monterotondo Marittimo – Nell’anno Santo 2025 una Chiesa Giubilare nel comune di Monterotondo Marittimo Il Santuario del Frassine sarà meta per l’indulgenza giubilare

Marittimo*

*Il Santuario del Frassine sarà meta per l’indulgenza giubilare*

Il 29 dicembre 2024 si apre l’Anno Santo 2025 a livello diocesano: a

partire da quella data si può ottenere l’indulgenza giubilare visitando i

luoghi stabiliti da ciascun Vescovo nel proprio territorio. Il Vescovo di

Massa Marittima-Piombino, Mons. Carlo Ciattini, ha stabilito che il

Santuario della Madonna del Frassine sia tra le “Chiese Giubilari” della

sua Diocesi durante tutto l’Anno Santo 2025.

Papa Francesco ha voluto che questo anno sia vissuto all’insegna della

Speranza, virtù cristiana di cui oggi c’è particolare bisogno e auspica che

il Giubileo possa aiutare tutti a essere “Pellegrini di Speranza”, come

dice lo stesso “motto”.

È un grande onore Comune di Monterotondo Marittimo avere una Chiesa

giubilare nel proprio territorio e per il Santuario essere stato designato

come luogo in cui acquistare l’Indulgenza giubilare ed è anche una

bellissima opportunità per tutti i fedeli avere una Chiesa Giubilare vicino

a casa (un tempo era necessario recarsi a Roma!) in particolare per gli

abitanti di Monterotondo che hanno il Santuario della Madonna del Frassine

nel proprio territorio.

Il Santuario è sempre aperto ogni giorno dalle 8 di mattina alle 8 di sera

ad accogliere visite sia da parte dei singoli, come dei gruppi di

pellegrini. Per ottenere l’indulgenza giubilare è sufficiente visitare il

Santuario alle debite condizioni e l’indulgenza può essere applicata per sé

stessi o per i defunti. Ricordiamo pure che l’orario della Santa Messa è

alle ore 16.30 (17.30 in estate) sia nei giorni festivi che feriali

(escluso il lunedì).

Il Comune di Monterotondo Marittimo celebrerà la designazione del Santuario

della Madonna del Frassine come Chiesa Giubilare con il Concerto “Alma

Beata” del Duo Monari e Mari che si terrà venerdì 3 gennaio alle ore 17.30.

*Apertura dell’Anno Giubilare 2025*

Domenica 29 dicembre

Ritrovo alle 15.00 a Massa Marittima (presso il Seminario) e processione

alla Cattedrale per la S. Messa Solenne alle ore 16.00.

La S. Messa al Santuario del Frassine eccezionalmente sarà celebrata alle

ore 11.00

*ORARIO SANTE MESSE (tutti i giorni eccetto il lunedì)*

da giugno a settembre ore 17.30

da ottobre a maggio ore 16.30

*Il Santuario del Frassine nella Diocesi di Massa Marittima*

Il Frassine è il primo e più importante Santuario della Maremma, notissimo,

specialmente nel Seicento e Settecento. Situato in Val di Cornia a pochi

chilometri da Monterotondo Marittimo al confine tra le province di Grosseto

e Livorno lungo la strada provinciale del Frassine.

—————

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo

*58025 Monterotondo Marittimo (GR) – via Licurgo Bardelloni 64 *

http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it

*