(ARC) Digitalizzazione: Callari, 25,3 mln per banda ultralarga aree bianche

Roma, 27 Dicembre 2024

Trieste, 27 dic – "La Convenzione operativa tra Regione e

Governo per lo sviluppo della banda ultralarga in Friuli Venezia

Giulia prevedr? una nuova dotazione finanziaria per la

prosecuzione degli interventi in programma nelle cosiddette ‘aree

bianche’. Un plafond complessivo di oltre 25,3 milioni di euro,

di cui 12,3 milioni a valere sul Piano di sviluppo rurale (Psr)

del fondo europeo Feasr, quasi 10,5 milioni di fondi ministeriali

inerenti al Piano di sviluppo e coesione (Psc) e circa 2,5

milioni di fondi regionali”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale ai Servizi generali e

Sistemi informativi Sebastiano Callari, illustrando la delibera

con cui la Giunta regionale, in attuazione dell’Accordo di

programma sottoscritto lo scorso anno dalla Regione con il

ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), ha approvato

l’Addendum alla Convenzione operativa per lo sviluppo della banda

ultralarga nel territorio regionale.

Come ha spiegato l’assessore il documento, oltre a recepire

l’assegnazione delle nuove risorse economiche, “aggiorna il

fabbisogno definito dal Piano tecnico e il cronoprogramma

conformemente allo stato di avanzamento attuale del grande

progetto nazionale ad opera di Open Fiber. In particolare – ha

specificato Callari -, viene posticipata da settembre 2024 a

settembre 2025 la data di completamento degli interventi a carico

della societ? concessionari. Rimangono invece invariate le

scadenze relative ai fondi Feasr, che vedono concludersi le

attivit? nel 2024”.

