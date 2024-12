Un taxi travolge la folla di pedoni a New York: Sei feriti

(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

Un grave incidente ha scosso il cuore di Manhattan mercoledì sera, quando un taxi ha travolto una folla di pedoni nei pressi di Herald Square. L’episodio, avvenuto intorno alle 21:00 GMT, ha causato il trasferimento di almeno sei persone, secondo quanto riportato dal canale televisivo Fox News.

Feriti e soccorsi

Le sei persone coinvolte sono state immediatamente trasportate in ospedale con ferite di varia gravità. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle condizioni delle vittime, ma le autorità hanno confermato che i soccorsi sono intervenuti rapidamente per garantire cure mediche e mettere in sicurezza l’area.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente restano ancora sconosciute. La polizia di New York ha avviato un’indagine per determinare le dinamiche dell’accaduto. Non è chiaro se si tratti di un errore umano, di un malfunzionamento del veicolo o di altre circostanze impreviste.

Preoccupazione e allerta

Incidenti di questo tipo sollevano preoccupazioni sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree affollate come Herald Square, un crocevia importante per residenti e turisti. Le autorità locali stanno esaminando anche le misure di sicurezza presenti nella zona per prevenire futuri episodi simili.

Mentre si attendono aggiornamenti, la comunità di New York resta con il fiato sospeso, sperando in una pronta guarigione per i feriti e in risposte rapide da parte degli investigatori.