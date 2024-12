L’associazione sportiva Corri Forrest A.S.D. consegna il ricavato dell’evento Fuga Forrest 2024 per il progetto Pet therapy all’ospedale di Forlì

(AGENPARL) - Roma, 25 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 dicembre 2024 L’associazione sportiva Corri Forrest A.S.D. consegna, la Vigilia di Natale, il ricavato dell’evento Fuga Forrest 2024 per il progetto Pet Therapy all’ospedale di Forlì

Alla presenza del Dott. Enrico Valletta, Primario del reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Forlì, della Dott.ssa Elena Vetri, delladirezione medica del Presidio Ospedaliero di Forlì e Vice Direttrice

Ospedale di Forlì, della Dott.ssa Silvia Corvini, psicologa psicoterapeuta esperta in terapia assistita con animali e IAA, responsabile area Interventi Assistiti con Animali Pet-therapy della Fondazione Opera Don Pippo e responsabile progetto “Dog-tori e un doc-gatto!”, della Dott.ssa

Raffaella Pirini, medico veterinario esperto in IAA, responsabile sanitario

del monitoraggio benessere animale del progetto “Dog-tori – è un

doc-gatto!”, l’ASD Corri Forrest ha consegnato ufficialmente i proventi

delle donazioni degli sponsor e dei partecipanti all’evento raccolti

durante la manifestazione sportiva.

“Quest’anno – spiegano i soci di Corri Forrest- nonostante il meteo molto

complicato, la partecipazione alla Fuga Forrest, anche in virtù delle preiscrizioni, ha

portato circa 800 iscritti tra podisti, ciclisti, camminatori, bambini e

anziani, amici a 4 zampe e persone “speciali”. L’ASD Corri Forrest ormai da anni è sempre più vicina alle realtà più bisognose del territorio, con il

suo più importante evento stagionale, la “FUGA FORREST “ manifestazione

sportiva competitiva (da quest’anno) e ludico motorio svolto a Terra del

Sole.”

In occasione della donazione, sono stati presentati i progetti di

interventi assistiti con animali (Pet-Therapy) che si realizzeranno presso

l’ospedale “Morgagni–Pierantoni” di Forlì.

“La donazione di 4500 euro – proseguono- è stata effettuata alla fondazione Don Pippo per il progetto di “Iaa – Interventi Assistiti con Animali”, la cosiddetta Pet Therapy, a sostegno dei reparti di pediatria e geriatria dell’Ospedale di Forli “Morgagni – Pierantoni” per finalità di tipo ludico-ricreative e di socializzazione, per un miglioramento della qualità di vita e all’incremento del benessere psicofisico dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale

attraverso un’esperienza diversa nella routine ospedaliera-terapeutica.

Si ringraziano gli sponsor tutti, i sostenitori alla nostra associazione e

tutti gli amici che ci hanno aiutato nell’organizzazione e nella

realizzazione di questo grande evento.Ringraziamo inoltre l’Ospedale di Forlì e l’Opera Don Pippo per darci l’opportunità di sentirci “migliori”.

Ricordiamo l’appuntamento al prossimo anno del nostro Main Event ed

anticipiamo che si terrà il 19 ottobre, ovviamente sempre nel contesto di

Terra del Sole.”