Gli auguri del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Festività 2024-2025.

Gli auguri del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli

“Le feste di Natale sono un periodo dell’anno in cui siamo più disponibili ad

aprirci agli altri, a sentire la necessità di compiere uno slancio maggiore per il

bene del prossimo, attenti a riflettere sui valori profondi dell’esistenza,

consapevoli che un gesto di altruismo contribuisce ad una crescita umana,

personale e collettiva.

Cervia è una città che cresce, perché vive col cuore. I cervesi tutto l’anno si

impegnano a favore della solidarietà e sono sempre in prima fila quando sono

chiamati a partecipare a iniziative e a gesti di umanità nei confronti di chi ha più

bisogno, dimostrando attaccamento e amore per la propria comunità.

E’ una realtà che mi rende orgoglioso di essere cervese, perché la grandezza di

questa città è la sua capacità di allargare le braccia al prossimo e di donare. La

solidarietà vive di volontà, di capacità di dialogo, di attenzione, di piccole e

quotidiane azioni che a volte sembrano insignificanti e perdersi nel mare del

grande bisogno, ma che sono indispensabili.

Riusciremo a realizzare i nostri obiettivi, che tendono tutti a migliorare la qualità

della vita di ognuno di noi e a fornire servizi sempre maggiori, efficienti e

all’avanguardia, a rigenerare tanti luoghi in cui le persone possano incontrarsi,

condividere sensibilità e vivere la città e le sue bellezze ricche di storia e di

cultura.

A Cervia le festività natalizie anche quest’anno sono piene di eventi piacevoli e

suggestivi di divertimento, intrattenimento e riflessione, dedicati ai grandi, ai

bambini e alle famiglie.

Il senso profondo di questi momenti è nel desiderio di condividerlo con i nostri

cari, nella voglia di stare insieme alle persone a noi amiche e più vicine, di

cogliere e raccogliere le emozioni di Natale che rendono caldi i nostri cuori e

che poi conserveremo come preziosi tesori.

Buone feste di cuore a tutti.”

