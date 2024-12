DL CULTURA, PIRONDINI (M5S): FERMATO BLITZ AZZARDO, MA PER QUANTO?

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Roma, 24 dic. – “E così Il blitz di Natale per il ritorno di azzardopoli nel mondo dello Sport è saltato. Non se la sono sentita di impacchettare un simile regalo ai club multi milionari della serie A che ormai da tempo reclamano l’abbattimento del divieto imposto dal decreto dignità, nonostante si tratti di un modello che addirittura la Premier League si appresta a seguire. Ma la domanda è: quando ci riproveranno? Andrea Abodi lo ha già detto più riprese, da ultimo ad Atreju, che ritorno delle sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse è una priorità per il mondo del calcio. Sulla stessa lunghezza d’onda il neo presidente della Lega di serie A, Ezio Simonelli, ma anche la maggioranza che vuole inserire questo punto nella risoluzione sulla riforma del calcio in discussione in commissione cultura al Senato. Dopo una manovra fatta di mancette, il marchettone al mondo del calcio alla faccia della lotta alle dipendenze patologiche per ora è saltato. Ma per quanto? Noi chiediamo al contrario di rafforzare il divieto impedendo che venga aggirato con la scusa dell’infotainment come già accade sulla maglia di alcune squadre di serie A”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.

